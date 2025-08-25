"ספסול ויניסיוס? אין לי 11 קבוע, כולם חשובים"

ריאל מדריד רשמה אמש (ראשון) ניצחון נוסף בליגה הספרדית, הפעם מול ריאל אוביידו, עלייה גברה 0:3 בזכות צמד של קיליאן אמבפה ושער נוסף של ויניסיוס. הבלאנקוס רושמים הופעה טובה יותר באופן משמעותי מאשר בזו שהציגו במחזור הפתיחה, וממשיכים כעת עם הפנים אל המחזור הבא, בו יארחו את מאיורקה בסנטיאגו ברנבאו.

צ’אבי אלונסו סיכם את המשחק: “אני חושב שהצגנו יכולת טובה, במיוחד במחצית הראשונה. אהבתי את הקצב שלנו עם ובלי הכדור, זו קבוצה שעובדת באופן מסור”.

המאמן המשיך וציין לחיוב את ויניסיוס: “אני שמח בשבילו, הוא קיבל החלטות טובות כשעלה בחילוף. הספסול? כולם חשובים. גם אלו שפותחים, וגם אלו שמחכים על הספסל. אין לי 11 קבועים, ההרכב ייקבע על פי היריבה ומה שהיא דורשת מאיתנו לבצע. יש לנו מעל ל-20 שחקנים בקבוצה, וכולם צריכים להרגיש שהם חשובים לה”.

צ'אבי אלונסו מדריך את שחקניו (IMAGO)

הספרדי הביע שביעות רצון מההתקדמות: “לאט לאט אנחנו רואים במה אנחנו טובים ועל מה נדרשת עוד עבודה, התחושות טובות בסך הכל”, וציין גם “אמבפה העלה ארבעה ק”ג מאז גביע העולם למועדונים. יש לו מוטיבציה גבוהה והוא דוחף את שאר הקבוצה לכך. הוא ביצע החלפת עמדות בהתקפה והיווה איום מכל נקודה”.

אלונסו דיבר גם בייחוד על ההופעה של פרנקו מסטנטואנו: “הוא התחבר באופן מיידי לקבוצה ומביא הרבה אנרגיה. יש לו רגל שמאלית נהדרת”. שחקן אחר אשר בעיניינו לא הכביר המאמן במילים הוא רודריגו, שפתח בהרכב והוחלף בדקה ה-63, אחרי שרשם שתי בעיטות לשער של אוביידו.