ישראל סיימה את אליפות העולם ללא מדליה

אליפות העולם בהתעמלות אמנותית הגיעה לסיומה הערב (ראשון) עם הופעותיהן של הנציגות הישראליות בגמרים הבודדים, אך הישראליות לא הצליחו להרשים ולסיים עם מדליות בתחרות היוקרתית שנערכה בברזיל.

נבחרת ההתעמלות האמנותית התחרתה בתרגיל חמשת הסרטים, עליו קיבלה ציון של 25.300 נקודות וסיימה במקום הרביעי בגמר, כאשר סין (27.550), יפן (26.650) וספרד (25.950) הקדימו אותה וסיימו על הפודיום עם מדליות. הישראליות קיבלו ניקוד נמוך יותר בהשוואה לזה שניתן להן במוקדמות.

בנוסף, הנבחרת הישראלית הופיעה גם בגמר התרגיל המשולב של חישוקים וכדורים, שם זכתה ל-27.250 נקודות והייתה רחוקה ממדליה משום שהציון הזה הספיק לה רק למקום השישי. במקביל, נבחרת ברזיל שזוכה לתמיכה מאירה ויגדורצ’יק, זכתה במדליית הכסף בגמר הזה עם ציון של 28.550. זו מדליית כסף שנייה של הברזילאיות.

את הנבחרת הישראלית ייצגו אגם גב, ארינה גבוזדצקי, ורברה סלנקוב, מאיה גמליאל וקריסטינה אילון טרנובסקי. הנבחרת המתגבשת והחדשה של איילת זוסמן עדיין צריכה לעשות מקצה שיפורים כדי להתברג בטופ העולמי.

בתחרות האישית, מיטל סומקין השתתפה בגמר תרגיל הכדור והגיעה למקום השביעי בלבד, לאחר שזכתה ל-27.500 נקודות סך הכל. יחד עם זאת, המתעמלת הצעירה השתתפה לראשונה במעמד כל כך גדול וזהו רק הצעד המשמעותי הראשון שלה בקמפיין ללוס אנג'לס 2028, כך שסביר להניח כי היא עוד תצבור ניסיון ותשתפר בעתיד.