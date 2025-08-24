יום ראשון, 24.08.2025 שעה 23:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הצביעו: האם הפועל ב"ש תסתדר בלי ונטורה?

החבורה של קוז'וק הפכה פיגור כפול ל-2:4 ואתם עונים בוואטסאפ של ONE: ברקע היעדרותו הדרמטית של הקשר, האם הקבוצה מבירת הנגב פייבוריטית לאליפות?

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם זאהי אחמד (רועי כפיר)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם זאהי אחמד (רועי כפיר)

הפועל ב”ש רשמה הערב (ראשון) עוד משחק לפנתיאון, כאשר הפכה פיגור 2:0 ל-2:4 על מכבי נתניה, ויוצאת בסיום המחזור הראשון של ליגת העל עם רוח במפרשים, זאת על אף שהקשר המצטיין שלה לוקאס ונטורה נעדר במפתיע מהמשחק, ועל פי הדיווחים מעוניין לעבור לפורטאלזה הברזילאית. 

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם הפועל ב”ש פייבוריטית לאליפות, האם תסתדר סגנית האלופה ללא לוקאס ונטורה, כמה שחקנים לדעתכם צריכים האדומים מהנגב לצרף עד סוף החלון ובאיזה מקום מכבי נתניה תסיים את עונת 25/26?

דן ביטון כובש מהנקודה הלבנה (רועי כפיר)דן ביטון כובש מהנקודה הלבנה (רועי כפיר)
