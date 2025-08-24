פקקי ענק בכניסה ויציאה: עברנו באצטדיון מרים

דו”ח המבקר של ONE מגיע הערב (ראשון) אל האצטדיון על שם מרים פיירברג לרגל המשחק בין מכבי נתניה להפועל ב”ש במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. נצפו חניות נוחות לצד גישה קשה מהכבישים הראשיים, כניסה יעילה אל תוך המתקן ומזנונים עם היצע מספק למדי.

החנייה

החנייה באצטדיון מרים חינמית, ולידה במתחם סינמה סיטי ניתן למצוא מקומות נוספים. הבעיה? צוואר הבקבוק שנוצר עם הכניסה לאצטדיון מהכבישים הראשיים שגורם לפקקי ענק עם ההגעה והיציאה.

כניסה לאצטדיון

בסך הכל וביחס למשחק גדול, מרביתו המוחלט של הקהל נכנס בזמן, כאשר עם שריקת הפתיחה לא היו תורים.

קהל מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

האוכל

בכל אחד מהיציעים (העליון והתחתון) ניתן למצוא דוכן אוכל אחד, ומציעים ב-25 שקלים נקניקייה בלחמנייה, 15 שקלים לבייגלה, 12 שקלים לשתייה קלה ו-10 שקלים לארטיק. נצפו תורים במזנון במחצית.

תורים למזנון בנתניה (פרטי)

מחירי האוכל בדוכנים (פרטי)

השירותים

כיאה לפתיחת המשחק, מצב השירותים יחסית נקי, אם כי הריח לא נעים. יש לציין, שכמות תאי השירותים היא די תואמת את כמות הקהל ולא נצפו תורי ענק. לאחר הפסקת המחצית לעומת זאת, מצב השירותים היה פחות טוב.

שירותים באצטדיון נתניה (פרטי)

תא שירותים בנתניה (תומר חבז)

התנהלות הסדרנים והשוטרים

כמות האבטחה הייתה מכובדת וכל האצטדיון מבחוץ ומבפנים כלל כמות מספקת שיכולה להשתלט על ההמון שנכנס אל המשחק.