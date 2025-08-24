מנצ'סטר יונייטד חוטפת: האופטימיות נמחקה לגמרי

לא כך קיוותה מנצ’סטר יונייטד לפתוח את העונה. האדומים הפסידו במחזור הפתיחה לארסנל עם 1:0 למרות שנראו טוב יותר לאורך רוב המשחק, והיום (ראשון) הם סיימו ב-1:1 מאכזב נגד פולהאם כדי לפתוח את העונה עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות.

באנגליה לא ריחמו על השדים, כשאגדת המועדון גארי נוויל רשם: “האופטימיות של שבוע שעבר נמחקה. יונייטד החמיצה מצבים טובים, כולל פנדל של ברונו פרנדדש, ובסוף הלכה לאחור ולפולהאם לגמרי ראויה לצאת עם נקודה מהמשחק הזה”.

הכותרת ב’דיילי מייל’ זעקה: “הלחץ על אמורים גובר”. וב’דיילי מירור’ רשמו: “פרננדש הובך בענק, פולהאם העניקה ועם כמה שהיו תקוות, בינתיים יונייטד של אמורים פותחת אולי עם כדורגל מעט יותר טוב מאשתקד, אבל עם תוצאות זהות ולא ראויות למועדון הזה”.

רובן אמורים (רויטרס)

מי שחטף יותר מכולם הוא בנג’מין ששקו, שב-38 שוב לא עשה שום דבר מיוחד. החלוץ החדש רכש אפס בעיטות, אפס דריבלים, 9 מסירות בלבד, 0 מסירות מפתח, 0 כדורים ארוכים, 0 מאבקים והיה צל של עצמו: “הרבה מהמטרות של יונייטד תלויות בששקו, ואם הוא ייראה כמו בשני המשחקים הראשונים המצב של אמורים רע מאוד”.

המאזן של המאמן הפורטוגלי רע מאוד, כשהוא עמד על הקווים בפעם ה-29 עם יונייטד, ויש לו רק שבעה ניצחונות, שבע תוצאות תיקו ולא פחות מ-15 הפסדים, מה שאומר שיש לו 28 נקודות מתוך 87. והנתון ההזוי ביותר? אמורים אימן את יונייטד יותר משחקים (29) מאשר נקודות שהוא צבר על הקווים עם האדומים (28).

בנג'מין ששקו מאוכזב (רויטרס)

ואם זה לא מספיק, יש ליונייטד אמנם את ברנלי בבית במחזור הבא, אך לאחר מכן את מנצ’סטר סיטי בחוץ ואז את צ’לסי באולד טראפורד. בכל מקרה, אם לפחות את ברנלי השדים האדומים לא ינצחו, אז אפשר יהיה לדבר על לחץ גדול מאוד בצד האדום של מנצ’סטר, בטח לפני שני משחקים קשים כל כך שמלווים לאחר מכן.