יום ראשון, 24.08.2025 שעה 23:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
41-52צ'לסי3
42-42נוטינגהאם פורסט4
32-41ליברפול5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

מנצ'סטר יונייטד חוטפת: האופטימיות נמחקה לגמרי

ביקורת באנגליה על השדים האדומים אחרי ה-1:1 עם פולהאם: "אולי הכדורגל מעט יותר טוב, אבל התוצאות עדיין רעות". נתונים מביכים מאוד לאמורים וששקו

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד שבורים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר יונייטד שבורים (רויטרס)

לא כך קיוותה מנצ’סטר יונייטד לפתוח את העונה. האדומים הפסידו במחזור הפתיחה לארסנל עם 1:0 למרות שנראו טוב יותר לאורך רוב המשחק, והיום (ראשון) הם סיימו ב-1:1 מאכזב נגד פולהאם כדי לפתוח את העונה עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות.

באנגליה לא ריחמו על השדים, כשאגדת המועדון גארי נוויל רשם: “האופטימיות של שבוע שעבר נמחקה. יונייטד החמיצה מצבים טובים, כולל פנדל של ברונו פרנדדש, ובסוף הלכה לאחור ולפולהאם לגמרי ראויה לצאת עם נקודה מהמשחק הזה”.

הכותרת ב’דיילי מייל’ זעקה: “הלחץ על אמורים גובר”. וב’דיילי מירור’ רשמו: “פרננדש הובך בענק, פולהאם העניקה ועם כמה שהיו תקוות, בינתיים יונייטד של אמורים פותחת אולי עם כדורגל מעט יותר טוב מאשתקד, אבל עם תוצאות זהות ולא ראויות למועדון הזה”.

רובן אמורים (רויטרס)רובן אמורים (רויטרס)

מי שחטף יותר מכולם הוא בנג’מין ששקו, שב-38 שוב לא עשה שום דבר מיוחד. החלוץ החדש רכש אפס בעיטות, אפס דריבלים, 9 מסירות בלבד, 0 מסירות מפתח, 0 כדורים ארוכים, 0 מאבקים והיה צל של עצמו: “הרבה מהמטרות של יונייטד תלויות בששקו, ואם הוא ייראה כמו בשני המשחקים הראשונים המצב של אמורים רע מאוד”.

המאזן של המאמן הפורטוגלי רע מאוד, כשהוא עמד על הקווים בפעם ה-29 עם יונייטד, ויש לו רק שבעה ניצחונות, שבע תוצאות תיקו ולא פחות מ-15 הפסדים, מה שאומר שיש לו 28 נקודות מתוך 87. והנתון ההזוי ביותר? אמורים אימן את יונייטד יותר משחקים (29) מאשר נקודות שהוא צבר על הקווים עם האדומים (28).

בנגבנג'מין ששקו מאוכזב (רויטרס)

ואם זה לא מספיק, יש ליונייטד אמנם את ברנלי בבית במחזור הבא, אך לאחר מכן את מנצ’סטר סיטי בחוץ ואז את צ’לסי באולד טראפורד. בכל מקרה, אם לפחות את ברנלי השדים האדומים לא ינצחו, אז אפשר יהיה לדבר על לחץ גדול מאוד בצד האדום של מנצ’סטר, בטח לפני שני משחקים קשים כל כך שמלווים לאחר מכן.

יש כבר תאריך? מתי בארסה חוזרת לקאמפ נואו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */