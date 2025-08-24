יום חמישי, 04.12.2025 שעה 02:12
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

ניימאר עשוי להיעדר שוב ממשחקי נבחרת ברזיל

שוב זה קורה לו. סנטוס הודיעה כי הכוכב סובל מכאבים בשריר וייעדר לפחות לשבוע, כשהסגל של אנצ'לוטי לצ'ילה ובוליביה במוק' המונדיאל יפורסם כבר מחר


ניימאר (רויטרס)
ניימאר (רויטרס)

למרות שהוא משחק בליגה הברזילאית ושהשיא כבר הרבה מאחוריו, השם של ניימאר ממשיך לייצר כותרות באופן עקבי, כשהוא ממשיך להיות רלוונטי בכל חלון לסגל של נבחרת ברזיל. למרות זאת, יכול להיות שאת צמד המשחקים הקרובים מול צ’ילה ובוליביה, הוא יחמיץ.

סנטוס הודיעה היום (ראשון) שהכוכב הברזילאי ייעדר ממשחק הקבוצה מול באהיה מכיוון שהוא סובל מכאבים בברך ימין, ככל הנראה בעקבות בצקת בשרירים. בעקבות כך, הוא ייאלץ לעבור טיפולים במשך שבוע לפחות, כשרק אם מצבו ישתפר הוא יוכל לחזור למגרש בסוף החודש.

מאמן נבחרת ברזיל קרלו אנצ’לוטי יפרסם את הסגל הסופי שלו למשחקים מול צ’ילה ובוליביה שייערכו ב-5 לספטמבר וב-10 לספטמבר בהתאמה, כבר מחר ויצטרך לקחת החלטה – האם לזמן את ניימאר או להשאירו מחוץ לסגל שוב הפעם. בהחלט החלטה שעשויה להיות קריטית, מכיוון שהסלסאו יוכלו להבטיח את מקומם במונדיאל.

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

כאמור, הקשר לא שיחק עדיין תחת המאמן האיטלקי, כשהפעם האחרונה שהוא שיחק במדי הנבחרת הלאומית הייתה לפני כמעט שנתיים, באוקטובר 2023, לפני שקרע את המיניסקוס והרצועה הצולבת במשחק נגד אורוגוואי.

