אליאס, קאנגווה ותורג'מן בהרכב הפועל באר שבע

בצל סאגת לוקאס ונטורה שלא הגיע לבית המלון ובדרך החוצה מהקבוצה, הפועל באר שבע, סגנית האלופה ומחזיקת גביע המדינה, תפתח את עונת 2025/26 בליגת העל במשחק חוץ מול מכבי נתניה הערב (ראשון, 20:15).
הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, שי אליאס, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, זאהי אחמד, דן ביטון ואלון תורג’מן.
הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודגיאני, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ’נקו, מאור לוי, עוז בילו ולוראס פראיזו.