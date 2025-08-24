מתחזקת: מילוש סטויאנוביץ' חתם בהפועל עפולה

אחרי קיץ ארוך, הליגה הלאומית חוזרת היום (ראשון) בערב לפעילות במלוא העוצמה. הפועל עפולה, שבסיום העונה שעברה סיימה במקום שמוביל לליגה א’, ניצלה ונותרה בליגה השנייה בזכות הירידה של רמת השרון שלא אושרה בבקרה, והיום היא הודיעה על החתמה שאמורה לעזור לה בעונה הקרובה.

הקבוצה מהצפון, שתפתח את העונה מחר במשחק חוץ מול מכבי הרצליה, הודיעה בהודעה רשמית על החתמתו של הבלם מילוש סטויאנוביץ’, שחתם בקבוצה עד סוף העונה. הבלם הסרבי בן ה-28 גדל בכוכב האדום בלגרד ורשם 41 הופעות בנבחרות הנוער של סרביה. הוא מגיע לעפולה לאחר 4 עונות בליגה הראשונה באלבניה בהן רשם 121 הופעות והוסיף 7 שערים ו2 בישולים.

לאחר החתימה אמר מילוש: “אני שמח להגיע לישראל. שמעתי הרבה על המדינה, חנן ודניאל סיפרו לי הרבה על הקבוצה ועל מה שהם מצפים ממני – שאהיה בתפקיד משמעותי. אני יודע שאני יכול לתרום הרבה למועדון מהניסיון והיכולות שלי ואתן את כולי להצלחת הקבוצה, יאללה עפולה”.