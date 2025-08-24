יום ראשון, 24.08.2025 שעה 21:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

מתחזקת: מילוש סטויאנוביץ' חתם בהפועל עפולה

הקבוצה מהצפון, שניצלה מירידה לליגה א', הודיעה על החתמתו של הבלם הסרבי בן ה-28 שגדל בכוכב האדום ומגיע לאחר ארבע עונות בליגה הבכירה באלבניה

|
מילוש סטויאנוביץ’ (IMAGO)
מילוש סטויאנוביץ’ (IMAGO)

אחרי קיץ ארוך, הליגה הלאומית חוזרת היום (ראשון) בערב לפעילות במלוא העוצמה. הפועל עפולה, שבסיום העונה שעברה סיימה במקום שמוביל לליגה א’, ניצלה ונותרה בליגה השנייה בזכות הירידה של רמת השרון שלא אושרה בבקרה, והיום היא הודיעה על החתמה שאמורה לעזור לה בעונה הקרובה.

הקבוצה מהצפון, שתפתח את העונה מחר במשחק חוץ מול מכבי הרצליה, הודיעה בהודעה רשמית על החתמתו של הבלם מילוש סטויאנוביץ’, שחתם בקבוצה עד סוף העונה. הבלם הסרבי בן ה-28 גדל בכוכב האדום בלגרד ורשם 41 הופעות בנבחרות הנוער של סרביה. הוא מגיע לעפולה לאחר 4 עונות בליגה הראשונה באלבניה בהן רשם 121 הופעות והוסיף 7 שערים ו2 בישולים.

לאחר החתימה אמר מילוש: “אני שמח להגיע לישראל. שמעתי הרבה על המדינה, חנן ודניאל סיפרו לי הרבה על הקבוצה ועל מה שהם מצפים ממני – שאהיה בתפקיד משמעותי. אני יודע שאני יכול לתרום הרבה למועדון מהניסיון והיכולות שלי ואתן את כולי להצלחת הקבוצה, יאללה עפולה”.

שחקני הפועל עפולה (חגשחקני הפועל עפולה (חג'אג' רחאל)
