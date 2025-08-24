יום ראשון, 24.08.2025 שעה 19:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

סכנין ללא שחקני רכש, קהל בית"ר לא יגיע לדוחא

הקבוצה מהמגזר תפתח מחר (20:00) את העונה במשחק לא פשוט מול הירושלמים, אך מימר אופטימי: "מתכוננים ברצינות עם כל הבעיות שלנו. באתי בגלל הקהל"

|
בני סכנין (חג'אג' רחאל)
בני סכנין (חג'אג' רחאל)

בני סכנין תארח מחר (שני, 20:00) במחזור פתיחת העונה את בית"ר ירושלים ותנסה להפתיע בדוחא את היריבה שמגיעה במומנטום טוב אחרי שניצחה שבוע שעבר את הפועל חיפה 0:5 במסגרת חצי גמר גביע הטוטו.

בסכנין היו משוכנעים עד הרגע האחרון שהם יקבלו את אישור פיפ"א לעלות ולשחק עם שחקני הרכש שטרם עברו בבקרה, אבל בהיעדר אישור כזה יאלץ שרון מימר לעלות עם הרכב מאולתר במטרה לנסות ולעשות את הבלתי ייאמן.

הבשורה הטובה מבחינת סכנין היא שהבלם איאד אבו עביד יהיה כשיר למשחק ויפתח במרכז ההגנה לצד מארון גנטוס הוותיק, שהתייחס למשחק ואמר: “יש לנו משחק חשוב מאוד מול בית"ר ירושלים. קורא לכל הקהל לבוא ולתמוך לאורך המשחק. כמו שכולם יודעים, אנחנו בבעיה בנושא הרישום מול פיפ"א. מבחינתנו זה לא מעניין. כל מי שעולה על כר הדשא צריך לתת את הלב שלו. אני מאמין בשחקנים שנשיג שלוש נקודות”.

מארון גנטוס עם הכדור (עמרי שטיין)מארון גנטוס עם הכדור (עמרי שטיין)

המאמן שרון מימר, שפותח רשמית קדנציה נוספת בסכנין אמר: “מתרגשים להתחיל עונה חדשה, במקום חדש מבחינתי. אנחנו מתכוננים בשיא הרצינות עם כל הבעיות שלנו, רוצים להתחיל את העונה בצורה הכי טובה שאפשר. מקווים שהקהל יבוא ויתמוך בנו.

“אחד הדברים העיקרים שבאתי בגללם זה הפוטנציאל של הקהל ושל הקבוצה מהקדנציה הקודמת. הקהל עזר לי ולשחקנים לעשות עונה טובה. אני מקווה שיבואו בגישה חיובית וידחפו אותנו החל ממחר. אני מבטיח שאחרי שנעבור כל מה שקורה עכשיו, תהיה פה קבוצה טובה שתביא הרבה כבוד למקום“.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

המשחק יתקיים ללא קהל חוץ של בית"ר, מה שבאופן טבעי יחסוך לא מעט כאב ראש. רפ"ק חגי מימוני, סגן מפקד תחנת משגב, התייחס למשחק ואמר: “אנחנו שמחים על חזרת המשחקים לדוחא - הכדורגל הוא חלק בלתי נפרד מהעיר סכנין ואנחנו כשוטרים מרגישים את ההתרגשות של הציבור מחזרת הקבוצה הביתה. אנחנו מקיימים שיח רציף וטוב גם מול הנהלת הקבוצה וגם מול נציגי קהל האוהדים.

“משטרת ישראל נערכת בכוחות מתוגברים של משטרה ומאבטחים לאפשר את קיום המשחק בצורה תקינה וספורטיבית. מדובר במשחק כדורגל ולא ניתן שום אפשרות להפוך את מגרשי הכדורגל לזירות אלימות. אני מבקש מהקהל שמגיע למגרש להקדים את הגעתו, בשל בידוק קפדני שייעשה על מנת למנוע עיכוב בכניסת אוהדים למשחק, פתיחת השערים בשעה 18:00".

רפ"ק חגי מימוני (דוברות המשטרה)רפ"ק חגי מימוני (דוברות המשטרה)

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, מוחמד גנאמה, איאד אבו עביד, מארון גנטוס אחמד טאהא, עומר אבוהב, מת'יו קוג'ו', ג'בייר בושנאק, מוחמד בדארנה, אחמד סלמן ובסיל חורי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */