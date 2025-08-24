גריליש כיכב, אברטון עם ניצחון בכורה

המחזור השני של הפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) עם שני משחקים מוקדמים. אברטון פגשה את ברייטון וגברה עליה 0:2 במשחק מרשים של ג’ק גריליש, בעוד קריסטל פאלאס אירחה את נוטינגהאם פורסט למשחק שהתסיים ב-1:1.

אברטון – ברייטון 0:2

ניצחון בכורה לטופיז לאחר ההפסד ללידס בשבוע שעבר, בזכותו עקפו את יריבתם בטבלה. אילימאן נדיאיי כבש ראשון בדקה ה-23, כאשר חברו לקבוצה ג’יימס גארנר הכפיל במחצית השנייה וקבע את התוצאה הסופית. את שני הבישולים סיפק ג’ק גריליש, הרכש הנוצץ שהגיע ממנצ’סטר סיטי.

ברייטון מנגד, טרם ניצחה העונה בליגה והיא תרצה לשים מאחוריה את המשחק כדי לא להיגרר למאבקים בתחתית.

ג'ק גריליש חוגג עם ג'יימס גארנר את השער השני (רויטרס)

קריסטל פאלאס – נוטינגהאם פורסט 1:1

למרות שהחזיקה פחות בכדור, המארחת הייתה יותר מסוכנת מיריבתה אך לא הצליחה להביא זאת לידי ביטוי על לוח התוצאות. מי שהעלה אותה ליתרון הוא איסמאילה סאר, שקבע את שער היתרון בדקה ה-37.

מנגד, פורסט לא ויתרה ומי שהחזיר אותה לעניינים היה קאלום הדסון אודוי, שכבש בדקה ה-57 וקבע חלוקת נקודות בין הקבוצות. פאלאס טרם ניצחה העונה ורשמה שתי תוצאות תיקו, בעוד האורחת ירדה לקרקע לאחר הניצחון במחזור הפתיחה.