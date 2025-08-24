יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:27
ספורט אחר  >> טניס

אנדי רם: זברב יכול להפתיע באליפות ארה"ב

טניסאי העבר דיבר על הגראנד סלאם ב"שיחת היום": "אלקראס וסינר מעל כולם. האמריקאים? שלטון ופריץ יכולים להגיע רחוק, הקהל ידחף אותם, אך לא לזכות"

|
אלקראס וסינר (רויטרס)
אלקראס וסינר (רויטרס)

עונת הטניס מגיעה לסיומה, כשנותר גראנד סלאם אחד והוא מתחיל היום (ראשון). אליפות ארצות הברית יוצאת לדרך עם קרלוס אלקראס, נובאק ג’וקוביץ’ ויאניק סינר, ובינתיים כדי להתכונן למייג’ור הרביעי של השנה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” אנדי רם, אגדת הענף כאן בישראל.

אנדי, מי יכול להפתיע לדעתך?
“אולי זברב יכול להפתיע כזה, לא מאמין שיזכה כי בסוף הבמה של סינר ואלקראס, כמו שהבמה הייתה של פדרר, נדאל וג’וקוביץ’, אבל אם צריך לבחור אחד שיכול להפתיע זה זברב. כל השאר קשה לי להאמין. זו לחות מטורפת, משחקים אל תוך הלילה ולא כולם רגילים לזה. זה טורניר אחר לגמרי מכל טורניר אחר, הגודל האחר, האווירה האמריקאית, אני חושב אבל שאלקראס וסינר מעל כולם”.

אין אמריקאי שיכול ללכת רחוק במפעל הביתי?
“גם שלטון וגם פריץ, שניהם כן יכולים להגיע רחוק, אבל לא ברמה של לקחת או גמר כזה, או להפתיע את סינר או אלקראס. אני אגיד לכם מה, הקהל ידחוף אותם ויעודד אותם והם יגיעו רחוק, אבל ברמה הם לא כמו אלקראס וסינר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */