"לא בא לריב עם הקהל, האוהד הורחק ל-60 יום"

אמנם מכבי חיפה רשמה 0:4 על מכבי בני ריינה ופתחה את הליגה בסערה, אך לפני המשחק היה אירוע קצת פחות נעים. דוברת המשטרה הודיעה כי לפני המשחק בסמי עופר נעצר אוהד של הקבוצה הירוקה עם כלי תקיפה בסמוך לאצטדיון. מפקד משטרת חיפה, סנ”צ אייל שחר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה היה הסיפור אתמול?

”בואו נתחיל מהסיפור, הייתה אחלה פתיחת עונה. היה אחלה משחק, האווירה הייתה מצוינת, ראיתם את ציוד העידוד שחזר וזה נתן פוש לשחקנים. אנחנו באים לאבטח את האנשים, שיגיעו בשלום”.

איך נהייתה סולחה?

”אם הקהל יתנהג כמו שצריך, אנחנו נמצא את הדרך להחזיר את הציוד כי כולם צריכים את זה, הקהל, השחקנים”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

איך אתה מגדיר את המשחק אתמול?

”הייתה אווירה טובה, מבחינתי בכל מה שקשור למשטרה זה עבר טוב, היה את האירוע הזה בהתחלה. היינו שם, הגבנו מהר, ביצענו מעצר מהיר וזה גם עשה את האפקט כי אני אישית דיברתי עם כל אנשי הארגונים כדי לראות שהכל הולך כמו שצריך, המחאה עברה כמו שצריך. כולם נהנו גם מהמשחק וגם מהאווירה. אני חושב שראיתם את התמונות, זה יכול היה להיגמר הרבה יותר רע”.

מה עושים עם האוהדים? למה לא להקים יחידה, האם צריך?

”אני מתעסק במשימות שנותנים לי. התפקיד שלי הוא סמי עופר, ואני חושב שאנחנו עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר, והילדים שלי גם מגיעים למגרש, יגיעו בשלום ויחזרו בשלום. אין לי מטרה אחרת, אני לא בא להתעמת עם הקהל. מצפים ממני לבצע מעצרים בעת הצורך כמו אתמול”.

הכל חוץ מזה עבר חלק אתמול?

”חוץ מהאירוע הזה לא היה כלום, הכל עבר חלק”.

מה עם אותו אוהד?

”הוא נחקר והורחק לשישים יום. אנחנו עשינו את החלק שלנו ועל הצד הטוב ביותר, ומקווה שזה ימשיך כדי שהקהל ימשיך לעודד והקבוצה תמשיך לרוץ”.