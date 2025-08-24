יום ראשון, 24.08.2025 שעה 14:51
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"הפועל חיפה תשרוד בליגה רק אם תחליף בעלים"

שחקן העבר של המועדון, אלי לוינטל, דיבר בתכנית "שיחת היום" וביקר: "מרגיש שהלכו על כמות זרים ולא על איכות. גל אראל לא אשם, צריך לתת לו כלים"

|
נאור סבג בסיום (חג'אג' רחאל)
נאור סבג בסיום (חג'אג' רחאל)

אמנם הפועל חיפה הגיעה לחצי גמר גביע הטוטו, אך בסך הכל עובר עליה קיץ מאתגר במיוחד והיא גם הפסידה באותו חצי גמר בצורה מהדהדת, עם 5:0 לבית”ר ירושלים. גם בליגה היא לא פתחה ברגל ימין, כאשר היא נכנעה אתמול (שבת) 1:0 לעירוני טבריה, והיום שחקן העבר של המועדון אלי לוינטל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אלי מה דעתך על ההפסד אתמול?
“אחרי מה שראיתי אתמול אני בחשש גדול מאוד, כי לא ראיתי כלום. שישה זרים והלכו על כמות ולא איכות, זרים מאוד חלשים למעט אחד מנבחרת מאלי שמשחק באמצע ומגלה יכולת סבירה. שאר הזרים זה נורא ואיום, אני לוקח את שני הבלמים ביחד, ואני מחבר את שניהם ומנסה לראות מה ייצא עם שניהם ביחד ואני לא רואה כלום. אני רוצה להיות הוגן עם רמירס, הוא נחת לפני חמישה ימים, אבל אתמול הוא היה חלש מאוד. איסט ושחקן הכנף משמאל לא מוכיחים כלום, הלכו על כמות ולא איכות”.

מה דעתך על גל אראל?
”אי אפשר לקחת את ההצלחה של רוני לוי זה קודם כל. אני חושב שגל אראל לאורך הדרך היה גם יד ימינו והם עבדו ביחד בצורה טובה, אבל אם אני לוקח את גל אראל, אז אי אפשר לתת למאמן בעונה ראשונה בלי כלים. טבריה העלתה חמישה שחקנים מהספסל, שכולם שחקני הרכב בהפועל חיפה. אני לא יכול לדבר הרבה על יואב כץ, אני אגיד שאם הפועל חיפה מחליפה בעלים והלוואי זה יקרה למרות שאני לא מאמין, אז היא תישאר בליגה”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

אתה מכיר מישהו שיבוא וישקיע?
”אני יודע שיש הסכם סודיות ויש משא ומתן למרות שיואב אומר שזה לא נכון. יש משקיעים רציניים מאוד עם כסף, ואם אתה שואל אותי אם זה יקרה אני לא מאמין, כי יואב היה במצב הזה הרבה פעמים. גל אראל לא יכול להצליח עם יואב לא יעזור לו. אתן דוגמה את חטואל ונחמני. זה שני שחקנים שבגדול יש הסכם בין המועדון אליהם, ויואב לא נותן אישור, אז איך הפועל חיפה תתקדם? היא צריכה חיזוק בחלק הקדמי, אין מי שייתן גול. לא ראיתי את הרצון גם ואת ההתלהבות אתמול, את האנרגיות”.

זה הכי מדאיג.
”זה הדבר שהכי הכעיס אותי. אפשר להיות פחות טוב, אבל תרצה, אגרסיביות, בסיטואציה כפי שהיא היום אני הולך עם כולם ואומר שהפועל חיפה עם זרים כל כך חלשים מועמדת לירידה. במקום להביא שני בלמים במאה אלף דולר, תביא אחד במאתיים אלף דולר. כמו מאיימבו בשנה שעברה, זה שחקן ברמה גבוהה שהפך את כולם לטובים יותר. לפעמים צריך איכות ולא כמות. שני זרים איכותיים טובים מארבעה זרים בינוניים. ניתן עוד צ’אנס לזרים, אולי נראה דברים אחרים”.

