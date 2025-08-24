הפועל רמת גן נפרדה מהפועל עכו ב-1:1 דרמטי

הליגה הלאומית יוצאת לדרך. אחרי פגרת קיץ מעניינת בגזרת הרכש, הקבוצות בליגת המשנה בישראל רוצות לפתוח עונה ברגל ימין. במוקד – קרב בין שתי טוענות לעלייה כשהפועל רמת גן מארחת את הפועל עכו. במקביל, בני יהודה מתארחת אצל הפועל ראשון לציון, עירוני מודיעין מארחת את נוף הגליל, קריית ים מארחת את הפועל רעננה והפועל כפר סבא פוגשת את מכבי יפו.

הפועל רמת גן – הפועל עכו 1:1

האורדונים, שרשמו עונה טובה בזו שחלפה, והיו קרובים לעלייה, רוצים לעשות את הצעד הנוסף ויודעים שהדרך מתחילה בניצחון בכורה. מנגד, האורחת מכוונת גם היא גבוה ומחפשת שלוש נקודות גם כן.

שחקני הפועל רמת גן בשיחת מוטיבציה אחרונה (שחר גרוס)

שחקני הפועל עכו מתאספים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)

קהל אוהדי הפועל רמת גן הגיע לתמוך (שחר גרוס)

קהל אוהדי הפועל עכו (שחר גרוס)

דקה 28, שער! הפועל רמת גן מצאה את הרשת: מסירת עומק של דגאץ’ וורקו הצליחה להגיע אל אדר רטנר, שהשתלט על הכדור, התנער מיעקב אבבה ובעט כדור שטוח ומדויק לפינת השער. 0:1 לאורדונים.

אדר רטנר בועט לרשת (שחר גרוס)

ורץ לחגוג (שחר גרוס)

הכובש אדר רטנר מודה למבשל דגאץ' וורקו (שחר גרוס)

דקה 84, שער! הפועל עכו הצליחה להשוות עם גול דרמטי: צירופי מסירות שנבעו מאיבוד כדור של האורדונים הובילו עומס של שחקני עכו ברחבת המארחת. המסירה בסופו של דבר הגיעה אל אוסמה חלאילה, שסיפק שער בהופעת הבכורה שלו. 1:1.

הפועל ראשון לציון – בני יהודה 0:0

הקבוצה משכונת התקווה, שירדה לפני חמש עונות ונתקעה בה זמן רב יותר משציפתה, תנסה לפתוח את העונה ברגל ימין, בתקווה שהפעם תסיים במקום המוביל לליגה הבכירה. בצד של המארחת, הקבוצה מעיר היין רוצה גם היא לרשום ניצחון בכורה.

דקה 90+10: איזו דרמה! בני יהודה קיבלה פנדל שנוי במחלוקת בדקה האחרונה של המשחק. עילאי טרוסט לקח את הכדור וניגש אל הנקודה הלבנה, אבל הוא הצטרף אל רשימת המחטיאים אחרי שאריק ינקו זינק בצורה מופלאה ומנע שער מכריע לאורחת.

עירוני מודיעין – נוף הגליל 1:2

העולה החדשה מליגה א’ מקווה לפתוח את העונה שלה בלאומית עם ניצחון, כשהיא פוגשת את החבורה של אורי גוטמן, שרוצה גם היא שלוש נקודות ראשונות העונה.

דקה 40, שער! הפועל נוף הגליל עם ההובלה: האורחת מצאה את הרשת מול העולה החדשה, כשהגבהה של דניאל מור יוסף מצאה את ראשו של פיטר אוניקצ'י, שנגח בקלות מקרוב ונתן לקבוצתו את היתרון.

דקה 49, שער! עירוני מודיעין עם שער השוויון מגול עצמי! אחרי שבישל לזכות קבוצתו, הפעם דניאל מור יוסף כבש שער עצמי אומלל אחרי שניסה להחזיר עם הכתף כדור לשוער קבוצתו, אלא שהכדור הלך לפינה הרחוקה בקשת מעל מתן עמבר, לו לא הייתה אפשרות להגיב.

דקה 81, שער! עירוני מודיעין ביצעה מהפך ועלתה ל-1:2: כדור קרן עשה בלגן ברחבת נוף הגליל, כשגיא עיני ניסה לכבוש פעם אחת, נבלם, אבל את הריבאונד אף אחד לא עצר אותו. הקפטן בדרכו להעניק לקבוצתו ניצחון בכורה בלאומית.

קריית ים – הפועל רעננה 0:4

עוד עולה חדשה מליגה א’ שתנסה לחבר ניצחון בכורה העונה בלאומית, כשמן העבר השני, האדומים מהמרכז רוצים גם הם לרשום עונה טובה יותר מהקודמת ולפתוח עם שלוש נקודות.

דקה 13, שער! עירוני קריית ים עם השער הראשון בליגה הלאומית לעונת 2025/26: מסירת רוחב אדירה של בר נאווי מצאה את איליה פוטקין בצד השני, ומזווית קשה, הכיר את עצמו לקהל הרחב עם שער אדיר שהלך מעל שוער הפועל רעננה. 0:1 לצפוניים.

דקה 26, שער! איליה פוטקין עם צמד, 0:2 לקריית ים: העולה החדשה עושה שמות נגד הקבוצה מהשרון, כשפוטקין התנער בקלות מדור כוכב, טס קדימה והצליח להכניע בפעם השנייה את דור חברון, כשגלגל לפינה הרחוקה.

דקה 61, שער! קריית ים חוגגת על הפועל רעננה: טעות נוראית בהגנה של רעננה טארק בושנאק הובילה לחטיפת כדור של שליו דניאל, שנותר באחד על אחד מול חברון, שגם הפעם לא הצליח לעמוד בהתקפה של העולה החדשה ונכנע למחליף, בדרך ל-0:3 למארחת.

דקה 90+5, שער! קריית ים מפרקת, 0:4: ככה עושים את זה! הופעת בכורה מושלמת של העולה החדשה, שחגגה עם צמד של שליו דניאל שהכניע את חברון מקרוב.

הפועל כבר סבא – מכבי יפו 1:2

הירוקים של אדם לם פותחים עונה בבית ומקווים לפתוח עם שלוש נקודות חשובות, כשמן העבר השני החבורה מגוש דן של אלון זיו תנסה גם היא לרשום ניצחון בכורה.

דקה 21, שער! מכבי יפו עלתה ליתרון משער ענק: אינוסנט קינגסלי עם בישול אדיר. שחקן הכנף של הבולגרים התקדם באין מפריע, ושלח כדור שטוח מסובב שהגיע לגיל יצחק, שפתח את מסכת השערים לעונה החדשה בקבוצתו החדשה-ישנה.

דקה 30, שער! הפועל כפר סבא הצליחה לאזן ל-1:1: הירוקים מהשרון יצאו להתקפה באגף השמאלי, כשפאיז אברהמס מצא ברחבה את גיא יצחקי. הרכש שהגיע מהפועל מרמורק הצליח להכניע את רוי ברנס, שנגע בכדור אך לא מנע את כניסתו לרשת.

דקה 65: האורחת קיבלה פנדל אחרי שקונדו יאדום ספק הכשיל את מתן בית יעקב, אליו ניגש גיל יצחק. החלוץ הוותיק, שכבר מצא את הרשת פעם אחת, ניגש לבעיטה אבל ראזי אבו חמדאן היה ערני והדף בצורה נהדרת כדי לשמור על התיקו של קבוצתו.

דקה 72: חוליו סזאר נותר באחד על אחד מול שוער יפו, אבל דן סירקיס הפיל אותו מאחור על סף הרחבה וראה כרטיס אדום. הבולגרים נותרו בעשרה שחקנים.

דקה 84: ג’אד שיבלי המחליף הצליח לחדור לרחבה והוכשל. הפעם הפנדל נשרק בצד השני של המגרש, כשחוליו סזאר ניגש לנקודה הלבנה בעט והחמיץ גם הוא כששלח את הכדור לקורה.

דקה 90+1, שער! הפועל כפר סבא עם מהפך דרמטי: הירוקים מהשרון ניצלו את היתרון המספרי שלהם, הובילו למסירה של איתי זדה. הקשר, שרק עלה לדשא, שיגר בעיטה חזקה שנעצרה רק בפינה הרחוקה של רוי ברנס.