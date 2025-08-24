שניר סופר כבר לא מופיע לאימוני מכבי יבנה

הלחץ גובר במועדון הכדורגל מכבי יבנה? קהל האוהדים והמבקרים ברשתות החברתיות תוהים מה קורה ביבנה מזה שנים ארוכות, מועדון שיש בו כמעט את כל מה שאפשר לבקש מקבוצות מהליגה הלאומית ומעלה, אבל הקיץ הנוכחי לא מרשים וזאת בלשון המעטה. עד כה, קבוצתו של סתיו אלימלך עם מאזן שערים שלילי של 13:4.

אם לא די בזאת, החל מתחילת השבוע החולף, שניר סופר, עוזר המאמן של סתיו אלימלך, לא מופיע לאימונים. הסיבה, כך מציינים המעורים בפרטים, עומדת ותלוייה בחילוקי דעות מקצועיים. נדמה כי רמת האימון במכבי יבנה, עד כה, לא מספקת חלק מהאנשים במועדון, כולל חלק מהשחקנים שאינם מרוצים ממה שמקבלים במועדון עד כה, שכאמור, אפשר לקבל ממנו יותר.

יש לציין כי הרשתות החברתיות גועשות בכל הקשור למה שהשיגה מכבי יבנה במשחקי האימון שלה עד כה, כולל הפסד 4:1 למ.כ. ירמיהו חולון בסופ"ש האחרון. זה מתווסף לתוצאות לא מרשימות, שכללו גם הפסד בדמות 4:1 לקבוצת הנוער של הפועל תל אביב מליגת העל לנוער, שבמקרה אתמול (שבת) הפסידה באותה התוצאה למכבי נתניה מהליגה שלה.

סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)

לא אחת סתיו אלימלך רצה להביא שחקנים שהיו בעבורו לעוגן באדומים אשדוד, קבוצה שבאפס תנאים בעונה החולפת, הצליחו להישאר בליגה א' דרום בסטייל ולא ברגע האחרון. לצורך העניין, לסתיו היה רצון עז לצרף את בנו, אופק, אלא שבמועדון דחו אותו. גם רום אליגון, שחתם בסופו של מ.ס. דימונה, נדחה בידי ההנהלה.

ל-ONE נודע כי בימים הקרובים צפויים להיפגש אנשי מכבי יבנה יחד עם שניר סופר ולהבין יחדיו כיצד ניתן לפתור הבעיה, אם בכלל. אנשים יודעי דבר מהמועדון ומחוצה לו מציינים כי נדמה שסופר לא יחזור למכבי יבנה כל עוד סתיו אלימלך על הקווים, הרי שישנה לשניים השקפת עולם שונה זו מזו בכל הקשור לכדורגל.

מבחינת אסופת כדורגלנים, למכבי יבנה יש היכולת להגיע גבוה, בדומה לעונה שעברה, למרות שיש מי שזועק "עליית ליגה". במועדון מבינים שמדובר בתהליך וכי "רוצא לא נבנתה ביום אחד", כך שגם אליפות לא לוקחים ברגע אחד. במועדון מאוד רוצים לראות את יבנה חוזרת לאחת משתי הליגות הבכירות בכדורגל הישראלי, אלא שעד כה זה לא מרשים בכלל.

כל הסיפור הזה מגיע רגע לפני המפגש בסוף השבוע הקרוב מול בית"ר יבנה, מי שהעפילה מהמקום החמישי מליגה ב' דרום ב' לליגה א', לנוכח סגירתה של אדומים אשדוד. בעיר אומנם התרגשות גדולה לקראת הדרבי ההיסטורי בין שני המועדונים, אבל במכבי יבנה מבינים שלא מעט על הכף מבחינתם, הרי שהפסד יכול להיות מטלטל על כדי פיטורים. ב-ONE פנו לשניר סופר, עוזר המאמן של סתיו אלימלך במכבי יבנה, עד באחרונה, לקבלת תגובה בעניין, אלא שזה סירב להגיב בנושא.

ממועדון הכדורגל מכבי יבנה נמסר ל-ONE בתגובה: "שניר הוא חלק מהצוות המקצועי של המועדון. יש לו סיבות אישיות וההנהלה מכבדת אותן כמו גם עומדת איתו בקשר רציף. ⁠אין מחלוקת שהתוצאות של משחקי האימון לא משמחות, אך חשוב לזכור מה מטרתם של משחקי אימון".

"זה בדיוק המקום לבצע בחינות של הרכבים ושיטות וכל עוד נגיע מוכנים יותר לליגה אז המורה הושגה. הקבוצה נבנתה בשיתוף מלא של המאמן. באשר לבנו של המאמן, ומבלי להתייחס לרמתו המקצועית או להתאמתו לקבוצה, יש עקרונות ברורים אותם קבעה ההנהלה באשר לקיומו של קשר שכזה בתוך המועדון. זה היה השיקול היחיד".

לסיכום, ציינו במועדון הכדורגל מכבי יבנה, רגע לפני המפגש ההיסטורי בעיר מול המועדון של משפחת שטרית: "אנו שמחים עם עלייתה של בית״ר יבנה לליגה א'. הקבוצה עשתה דרך והרוויחה ביושר את מקומה. זאת הזדמנות נהדרת להינות מחגיגה ספורטיבית בעיר ואנו מאחלים להם בהצלחה".