יום ראשון, 24.08.2025 שעה 11:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

תהיה הפתעה? היחס לניצחון של נתניה על ב"ש

מחזור הפתיחה בליגת העל ימשיך עם מפגש מסקרן, כשעל פי המועצה, האדומים פייבוריטים עם יחס של פי 1.55, 4.50 לניצחון צהוב. וגם: ריאל ויונייטד

|
שחקני הפועל באר שבע ומכבי נתניה בעימות (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל באר שבע ומכבי נתניה בעימות (חגי מיכאלי)

משחקי הכדורגל בארץ וברחבי אירופה ממשיכים גם הערב (ראשון), כשבמוקד, מחזור הפתיחה בליגת העל ימשיך עם מפגש מסקרן בין מכבי נתניה להפועל באר שבע. בספרד, ריאל מדריד תפגוש את אוביידו. בליגה האנגלית מנצ’סטר יונייטד תתארח אצל פולהאם.



במשחק בין נתניה להפועל ב”ש, האדומים פייבוריטים ברורים לפי המועצה, כשהם זוכים ליחס של פי 1.55 לניצחון. תיקו יהיה שווה פי 4.10 ואילו ניצחון ביתי של היהלומים יהיה שווה פי 4.50.

שחקני הפועל באר שבע (רדאד גשחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

גם בספרד יש פייבוריטית מובהקת, כשניצחון של ריאל מדריד שווה פי 1.20 בלבד על הכסף. לעומת זאת, תיקו שווה פי 5.45 ואילו הפתעה בדמות ניצחון ביתי של אוביידו יהיה שווה לא פחות מפי 10.50.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר יונייטד מחפשת נקודות ראשונות העונה כשניצחון שלה יהיה שווה פי 1.90. תיקו יהיה שווה פי 3.50 ניצחון של פולהאם יהיה שווה פי 3.35 על הכסף.

