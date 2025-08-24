יום ראשון, 24.08.2025 שעה 09:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

רשמית: רביד אברג'יל חתם לשלוש שנים בבית"ר

כחלק מהטרייד עם נהוראי דבוש ממ.ס אשדוד, החלוץ בן ה-21 הצטרף לקבוצה מהבירה. מיכה וקאני כשירים לסכנין, מורוזוב בספק. וגם: התגובה למכבי חיפה

|
רביד אברג'יל (באדיבות המועדון)
רביד אברג'יל (באדיבות המועדון)

רכש לבית”ר ירושלים. רביד אברג’יל בן ה-21 ממ.ס אשדוד חתם היום (ראשון) רשמית בקבוצה מהבירה על חוזה לשלוש שנים ויחזק את הסגל של ברק יצחקי. השחקן הגיע הבוקר לבית וגן בכדי לחתום רשמית בקבוצה באמצעות סוכניו עידן כסיף וגלעד קצב. 

אברג’יל כבר לאימון הקבוצה, שעלתה לאימון המסכם נגד בני סכנין. אברג'יל יקבל את המספר 30. במקביל, נהוראי דבוש יעזוב את המועדון אחרי שש שנים ויעבור לשחק במועדון ספורט אשדוד, שם יחתום רשמית בערב.

אברג'יל בן ה-21 גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב. בהמשך דרכו הגיע למחלקת הנוער של מועדון ספורט אשדוד ובה הפך לשחקן דומיננטי וסומן כפוטנציאל גדול. אברג'יל עלה לקבוצה הבוגרת ומאז הספיק כבר לכבוש שבעה שערים.

רביד אברגרביד אברג'יל (ראובן שוורץ)

רביד אברג'יל אמר לאתר הרשמי של בית”ר לאחר החתימה: "אני שמח מאוד להגיע למועדון כל כך מפואר וגדול כמו בית"ר ירושלים. יש לי את הרצון להצליח פה בגדול, ולחגוג שערים בטדי ועבור בית"ר זה חלום שיתגשם בקרוב. אני רוצה להודות לכל מי שגרם לעסקה הזאת לקרות ותודה לבורא עולם".

גלעד קצב (שחר גרוס)גלעד קצב (שחר גרוס)

בית״ר תערוך היום את האימון המסכם לקראת המפגש מחר מול סכנין בדוחא. סילבה קאני ודור מיכה יהיו כשירים למשחק, גרגורי מורוזוב בספק. 

אפרופו סילבה קאני, בבית״ר ערים לעניין שיש סביב השחקן במכבי חיפה והבוקר נמסר מגורם במועדון: ״שום דבר לא קורה בגזרת סילבה קאני, לא משא ומתן, לא כלום. הוא שחקן המועדון ויישאר כזה, כמו שברק אברמוב אמר במסיבת העיתונאים, רק הצעה יוצאת דופן, שתואמת את צרכי המועדון, תתקבל. אין שום דבר כזה אפילו על הפרק, לא באזור חיפה ולא בשום מקום אחר״. 

בסופ״ש חגגו למאיר הרוש יום הולדת 69, איש המשק הוותיק שזוכה להערכה רבה קיבל עוגה וברכות מכל השחקנים והצוות שאוהבים אותו כל כך.

שחקני בית"ר ירשולים ומאיר הרוש (פרטי)שחקני בית"ר ירשולים ומאיר הרוש (פרטי)
העוגה למאיר הרוש (פרטי)העוגה למאיר הרוש (פרטי)
