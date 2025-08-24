שירה ראשוני תודיע על פרישה בשבוע הבא. הג’ודאית שהייתה קפטנית הנבחרת של שני הרשקו תכנס מסיבת עיתונאים ותכריז על סיום הקריירה, כפי שפורסם ב-ONE לפני כשנה בתום המשחקים האולימפיים האחרונים.

ראשוני בת ה-34 הייתה מהנציגות הבולטות של נבחרת הנשים בשנים האחרונות ואף שימשה כקפטנית. היא התחרתה במשקל הנמוך ביותר של עד 48 ק״ג ובשיאה סיימה במקום החמישי באולימפיאדת טוקיו 2020, כך שהייתה קרובה למדליה אולימפית בתחרות האישית. עוד באותה התחרות, זכתה במדליית הארד האולימפית מהתחרות הקבוצתית עם הנבחרת.

ראשוני הייתה אחת מהדמויות האהובות בנבחרת של שני הרשקו והשתתפה למעשה שלוש פעמים במשחקים האולימפיים, בריו 2016, בטוקיו 2020 ובפאריס 2024, אך בחרה שלא להמשיך ללוס אנג׳לס 2028. בשנה האחרונה שירה עברה ניתוח בידה בגלל פציעות שסחבה ולאחריו החליטה להודיע רשמית על הפרישה.

שירה ראשוני (רדאד ג'בארה)

באיגוד הג׳ודו הודיעו: “היא נתנה את כל כולה ועכשיו הגיע הזמן לומר תודה ולאחל הצלחה. בסיום קריירה תחרותי מרשימה בג׳ודו, שירה מסיימת את דרכה כספורטאית אולימפית ומשאירה חותם של מצוינות, ערכים והשראה”.