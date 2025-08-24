יום חמישי, 04.09.2025 שעה 17:49
ספורט אחר  >> מרוצי סוסים

דניאל בלומן, רוכב ישראלי, רשם ניצחון יוקרתי

רוכב הסוסים הישראלי ניצח את מקצה הגראנד פרי 5 כוכבים בטורונטו, יחד עם סוסתו קורבי V.V בת ה-10, וזכה בכ-500 אלף דולר. פרינגטון הגיע למקום ה-2

|
דניאל בלומן (צילום: באדיבות ההתאחדות הישראלית לספורט הרכיבה)
דניאל בלומן (צילום: באדיבות ההתאחדות הישראלית לספורט הרכיבה)

ניצחון יוקרתי לרוכב הסוסים הישראלי. דניאל בלומן וקורבי V.V ניצחו הלילה (בין שבת לראשון) את מקצה הגראנד פרי 5 כוכבים בטורונטו, תחרות עם סך פרסים של 500 אלף דולר. בלומן, המדורג במקום ה-21 בדירוג העולמי, השלים סוף שבוע נהדר בתחרות קפיצות הראווה, לאחר שניצח במקצה גם ביום שישי.

הוא התחרה עם קורבי V.V בת ה-10, שהיא מהסוסים המבטיחים ביותר למחזור האולימפי הנוכחי ללוס אנג׳לס 2028, והצמד ניצח יחד תחרות נוספת ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר.

התחרות הייתה מאתגרת ולכן מדובר בניצחון נפלא של הישראלי. אחריו סיים המדורג ראשון בעולם, קנט פרינגטון מארה"ב, שהגיע למקום השני בתחרות בטורונטו.

