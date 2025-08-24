הקללה של רונאלדו ממשיכה, אל נאסר תערער?

כריסטיאנו רונאלדו שוב מצא את עצמו במרכז הבמה, אך גם הפעם יצא מאוכזב. בגמר הסופר קאפ הסעודי בהונג קונג, אל נאסר שלו הפסידה לאל אהלי אחרי דו קרב פנדלים (5:3) בתום 2:2 דרמטי, והפורטוגלי נותר בלי גביע נוסף, כש"הקללה" שלו עם הקבוצה נמשכת.

המשחק היה קלאסיקה בין-לאומית של ממש, עם קצב גבוה ואווירה מחשמלת. רונאלדו הגיע נחוש לשבור את רצף האכזבות שלו מאז שהצטרף לאל נאסר, והחל את הערב נהדר: בדקה ה־41 הוא כבש בפנדל, שער היסטורי שהיה ה־100 שלו במדי הקבוצה, בגמר ה־40 בקריירה. מעבר לכך, הפך לראשון אי פעם שמגיע ל־100 שערים בארבעה מועדונים שונים ובנבחרת, נתון שמדגיש שוב את היכולת האדירה של הפנומן בן ה־40.

אלא שהשמחה הייתה קצרה. פרנק קסייה איזן בדקה ה־45+6, ובמחצית השנייה, אחרי שרונאלדו הוסיף עוד ניסיונות מסוכנים, היה זה מרסלו ברוזוביץ’ שהחזיר את אל נאסר ליתרון בדקה ה־82. הקבוצה כבר הרגישה את התואר ביד, אך רוג’ר איבנייס איזן עבור אל־אהלי בדקה ה־89 ושלח את ההתמודדות לפנדלים. שם, אדואר מנדי עצר את הבעיטה של עבדאללה אל חיברי, וגלאיאנו כבש את הפנדל המכריע שהעניק לאל־אהלי גביע שני בהיסטוריה.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

עבור רונאלדו זו הייתה עוד מכה כואבת. מאז הגיע לסעודיה, הפורטוגלי זכה רק בגביע האלופות הערבי של 2023, בעוד בגביעים הרשמיים, ובמיוחד עם אל נאסר, הוא ממשיך לפספס. גם תגובתו אחרי ההפסד לא עברה מתחת לרדאר: לפני קבלת מדליית הכסף סימן לחבריו להרים את הראש ולהיכנס למגרש הגמר בגאווה, “מחווה של מנהיג אמיתי, מפתיע מצידו”, נכתב בסעודיה.

ההפסד גרר סערה נוספת מחוץ למגרש: עיתונאי סעודי טען שאל נאסר מתכננת להגיש ערעור על עצם השתתפותה של אל אהלי, שלטענתו לא הייתה אמורה להיות בטורניר אחרי פרישת אל הילאל. במקביל, ועדת הערעורים של ההתאחדות הודיעה על ביטול העונש הכספי נגד אל הילאל, שהושעתה מהמשך המשחקים לאחר שהובסה טכנית 3:0 מול אל קאדיסיה.

כך או כך, התמונה נותרה ברורה: רונאלדו ממשיך לרשום הישגים אישיים היסטוריים, אך בחזית הקבוצתית הקללה נמשכת. הפנומן שוב נתן הכל, שוב כבש, שוב עשה היסטוריה, אבל בסיום, הגביע שוב חמק לו בין האצבעות.