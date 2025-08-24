יום ראשון, 24.08.2025 שעה 06:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

ג’אבר כשיר ויפתח, התלבטות לאבוקסיס בהתקפה

הקפטן ב-11 לקראת ב"ש, בילו יחזור להרכב וישחק לצידם של האריס או פראיזו. קסטין שנחת יגיע לפגישה בעירייה, אופטימיות לגבי אואטרה. וגם: הנוער

|
כארם ג'אבר (חגי מיכאלי)
כארם ג'אבר (חגי מיכאלי)

לאחר תקופת הכנה ולמרות שהיא עדיין לא צירפה חיזוק משמעותי, מכבי נתניה תארח הערב (ראשון) ב-20:30 את הפועל באר שבע לקרב רותח במסגרת המחזור הראשון בליגת העל.

הבעלים רוס קסטין עמד בהבטחתו ונחת אמש בישראל, כאשר הוא יגיע הערב למשחק. עוד קודם לכן, צפויה לו פגישה עם ראשת העיר מרים פיירברג ונציגים נוספים מהעירייה, לצורך היכרות.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקפטן כארם ג’אבר, שערך אימון מלא באימון המסכם וצפוי לחזור למרכז ההגנה לצידם של איתי בן שבת וסאבא חוודגיאני. עוז בילו, שהציג יכולת טובה מפתיחת העונה, יחזור להרכב, כשברקע הטרייד עם מכבי חיפה. 

עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)

אבוקסיס מתלבט מי מבין החלוצים יפתח: ווילסון האריס או לוקאס פראיזו, כאשר נראה שלראשון יש עדיפות. ליאם כהן, ששיחק אתמול פחות ממחצית במשחק הנוער, ייכלל בסגל. 

אם כבר מתעסקים בקבוצת הנוער, במועדון קיימת שביעות רצון מפתיחת העונה של הקבוצה, שניצחה גם אמש בתוצאה מרשימה, 1:4 על הפועל ת”א, ומוליכה את טבלת הליגה. זוהי הוכחה נוספת לתהליך הטוב שקורה בקבוצת הנוער, כאשר מספר שחקנים עלו לשחק עם הקבוצה הבוגרת בשנה האחרונה.

מי שעמד על הקווים אמש היה המנהל המקצועי בני לם, שמחליף את המאמן המורחק סשה פלדמן: “לחזור לאמן? זה בוער אבל כיף לי איפה שאני נמצא. יש לנו מאמן מצוין, סשה פלדמן, שעושה עבודה אדירה גם העונה וגם בעונה שעברה. הוא מכין את הקבוצה ואני בסה”כ ממלא את המקום שלו על הקווים. הוא בנה קבוצה מצוינת”, אמר לם ל-ONE.

לא מדבר על אליפות במחזור השני"

“אני לא רוצה לדבר כרגע על אליפות. זה רק המחזור השני, מדובר בילדים ויש תהפוכות על ימין ועל שמאל. מה שחשוב הוא שיש לנו קבוצה מוכשרת, שנתון מצוין ויש פה שחקנים שיהוו עתיד לקבוצה הבוגרת. בשנה שעברה שיחקו שישה שחקנים מקבוצת הנוער בקבוצה הבוגרת. היד עוד נטויה במכבי נתניה”.

על הבעלים החדש: “עוד לא נפגשנו, אבל הבנתי שאכפת לו ממחלקת הנוער. אנחנו מתנהלים כרגיל, אנחנו העלנו את תקציב מחלקת הנוער והיא נמצאת במצב מצוין”.

בנתניה מקווים לסכם בקרוב על צירופו של הקשר עזיז אוואטרה, שנמצא במגעים מתקדמים ובנתניה מעריכים שאם לא תחול הפתעה, הוא יצטרף ויחזק את הקבוצה. בנתניה נמצאים עימו בשיחות כבר קרוב לשבועיים וביממה האחרונה חלה פריצת דרך.

עזיז אוואטרה (IMAGO)עזיז אוואטרה (IMAGO)

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודגיאני, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ’נקו, מאור לוי, עוז בילו ו-וילסון האריס (לוקאס פראיזו).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */