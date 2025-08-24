ג’אבר כשיר ויפתח, התלבטות לאבוקסיס בהתקפה

לאחר תקופת הכנה ולמרות שהיא עדיין לא צירפה חיזוק משמעותי, מכבי נתניה תארח הערב (ראשון) ב-20:30 את הפועל באר שבע לקרב רותח במסגרת המחזור הראשון בליגת העל.

הבעלים רוס קסטין עמד בהבטחתו ונחת אמש בישראל, כאשר הוא יגיע הערב למשחק. עוד קודם לכן, צפויה לו פגישה עם ראשת העיר מרים פיירברג ונציגים נוספים מהעירייה, לצורך היכרות.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקפטן כארם ג’אבר, שערך אימון מלא באימון המסכם וצפוי לחזור למרכז ההגנה לצידם של איתי בן שבת וסאבא חוודגיאני. עוז בילו, שהציג יכולת טובה מפתיחת העונה, יחזור להרכב, כשברקע הטרייד עם מכבי חיפה.

עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)

אבוקסיס מתלבט מי מבין החלוצים יפתח: ווילסון האריס או לוקאס פראיזו, כאשר נראה שלראשון יש עדיפות. ליאם כהן, ששיחק אתמול פחות ממחצית במשחק הנוער, ייכלל בסגל.

אם כבר מתעסקים בקבוצת הנוער, במועדון קיימת שביעות רצון מפתיחת העונה של הקבוצה, שניצחה גם אמש בתוצאה מרשימה, 1:4 על הפועל ת”א, ומוליכה את טבלת הליגה. זוהי הוכחה נוספת לתהליך הטוב שקורה בקבוצת הנוער, כאשר מספר שחקנים עלו לשחק עם הקבוצה הבוגרת בשנה האחרונה.

מי שעמד על הקווים אמש היה המנהל המקצועי בני לם, שמחליף את המאמן המורחק סשה פלדמן: “לחזור לאמן? זה בוער אבל כיף לי איפה שאני נמצא. יש לנו מאמן מצוין, סשה פלדמן, שעושה עבודה אדירה גם העונה וגם בעונה שעברה. הוא מכין את הקבוצה ואני בסה”כ ממלא את המקום שלו על הקווים. הוא בנה קבוצה מצוינת”, אמר לם ל-ONE.

לא מדבר על אליפות במחזור השני"

“אני לא רוצה לדבר כרגע על אליפות. זה רק המחזור השני, מדובר בילדים ויש תהפוכות על ימין ועל שמאל. מה שחשוב הוא שיש לנו קבוצה מוכשרת, שנתון מצוין ויש פה שחקנים שיהוו עתיד לקבוצה הבוגרת. בשנה שעברה שיחקו שישה שחקנים מקבוצת הנוער בקבוצה הבוגרת. היד עוד נטויה במכבי נתניה”.

על הבעלים החדש: “עוד לא נפגשנו, אבל הבנתי שאכפת לו ממחלקת הנוער. אנחנו מתנהלים כרגיל, אנחנו העלנו את תקציב מחלקת הנוער והיא נמצאת במצב מצוין”.

בנתניה מקווים לסכם בקרוב על צירופו של הקשר עזיז אוואטרה, שנמצא במגעים מתקדמים ובנתניה מעריכים שאם לא תחול הפתעה, הוא יצטרף ויחזק את הקבוצה. בנתניה נמצאים עימו בשיחות כבר קרוב לשבועיים וביממה האחרונה חלה פריצת דרך.

עזיז אוואטרה (IMAGO)

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודגיאני, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ’נקו, מאור לוי, עוז בילו ו-וילסון האריס (לוקאס פראיזו).