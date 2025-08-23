יום שבת, 23.08.2025 שעה 23:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

פלורס: חיזוק? אולי במשחק הבא יהיו לנו חדשות

מאמן מכבי חיפה דיבר אחרי ה-0:4 על ריינה במחזור הפתיחה: "התחושה מדהימה. מהפתיחה ניסינו לשלוט". דולב חזיזה: "נהואל? מי כמוני יודע מה הוא עבר"

|
דייגו פלורס (עמרי שטיין)
דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מכבי חיפה פתחה את העונה שלה בליגת העל הערב (שבת) עם הצגה בסמי עופר. הירוקים סיימו עם 0:4 נהדר מול בני ריינה, והשיגו שלוש נקודות ראשונות לעונה.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה דייגו פלורס אמר: “התחושה מדהימה. מהדקה הראשונה ניסינו לשלוט במשחק ועשינו את זה. אחרי שמצאנו את השער הראשון, היה לנו חשוב לעלות למחצית השנייה ולמצוא את הרשת שוב כדי לשלוט במשחק.

“הלחץ הוא כמו בכל קבוצה גדולה. במשחק הקודם מולם חזרנו מאירופה, אז השתמשנו בשחקנים אחרים. כמובן שעכשיו השתמשנו בשחקנים ששיחקו באירופה, עם כמה שינויים”.

מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)

על הכובשים: “אני חושב שהמשחק האחרון של מתיאס נהואל היה חשוב מאוד, כי הוא לא שיחק שמונה חודשים, והיום שוב היו לו 30 דקות טובות. אני שמח עבור סטיוארט ויובאנוביץ’. איתן הבין מה הוא אמור לעשות העונה והוא עושה זאת בצורה מופלאה.

“אני יודע איזה שחקנים יש לי, אנחנו חייבים לשחק יותר ולהתאמן יותר. כמו שאמרתי בעבר, היו המון שינויים, אבל אני מאמין שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו עובדים על חיזוק, אז במשחק הבא אולי יהיו לנו חדשות”.

קפטן מכבי חיפה, דולב חזיזה, דיבר: “במצב במועדון כמו שלנו, כל משחק הוא חשוב. אנחנו יודעים שבתחילת עונה, בטח בסמי עופר, חשוב להתחיל עם ניצחון. כל משחק פה יש לחץ, אבל תמיד כיף להתחיל ברגל ימין. ידענו שאנחנו באים למשחק מול קבוצה שניצחה אותנו. עשינו משחק טוב, ככה שאני מאוד שמח”.

דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)

על התמיכה בשאר השחקנים: “נהואל ואני בקשר טוב, הוא החבר הכי טוב שלי בקבוצה. אנחנו יכולים לתקשר עם העיניים. הוא עבר תקופה מאוד קשה, מי כמוני יודע מה זה. הוא גם נמצא בארץ זרה, ככה שהיה לי חשוב שהוא ייכנס לעניינים, שמחתי מהגול שלו יותר ממה שאני הבקעתי. גם יובאנוביץ’, שחקן חדש אצלנו בקבוצה, לא פשוט להיכנס ככה בטח אחרי שלא הלך לו באירופה.

“כמו שאמרתי, הרבה שחקנים העלו את הרמה, איתן יכול היה לעמוד במקומי באותו מצב. ראינו הרבה דברים חיוביים, היו כמה דברים שאנחנו צריכים להיות בהם יותר מדויקים, אנחנו רק בתחילת העונה ואנחנו לא מסתנוורים מהמשחק הזה”.

על החיזוק הצפוי: “זו עונה שביעית שלי במועדון וכבר בעונה הראשונה שלי שמעתי שזה לא משנה מי משחק, במכבי חיפה אתה רוצה לנצח כל משחק ולזכות בתארים. אז נכון, אי אפשר כל הזמן, אבל התוצאה הערב מחזקת את כל השחקנים ואנחו שואפים הכי גבוה, זה המועדון ואני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה”.

גם מאמן הקבוצה המפסידה, סלובודאן דראפיץ’, התייחס למשחק: “באנו עם הרבה ביטחון, ידענו שיהיה משחק אחר לגמרי, ויש פה שחקנים שלא יודעים מה זו אווירה מול מכבי חיפה. לא מרוצה מאיך ששיחקנו, היינו צריכים להיות קצת יותר אמיצים, אבל קיבלנו כאפה ואנחנו צריכים להתאושש. צריכים חיזוק, זו לא קבוצה של ריינה שצריכה להמשיך הלאה ולשחק בליגת העל ללא חיזוקים.

סלובודאן דראפיץסלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

“אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הבא מול הפועל תל אביב, הכל יכול להתהפך. כעסתי מאוד על צורת המשחק, נתנו יותר מדי כבוד אחרי שניצחנו 0:2 בגביע הטוטו. ראינו שמכבי חיפה בלי ביטחון, אבל עזרנו להם לחזור חזרה למשחק.

על החיזוק: “אנחנו צריכים להביא עוד חלוץ וקיצוני, צריכים להסתכל גם על חיזוק ישראלי. לא קל להביא היום זרים למדינה שלנו, אבל אני מקווה מאוד שכמה שיותר מהר נקבל את החיזוק כדי שהקבוצה הזו תהיה טובה”.

על המשחק הבא: “כל משחק הוא קשה, ככה שאנחנו צריכים להתכונן לכל משחק כמו שצריך. הפועל תל אביב קבוצה צעירה וטובה, ככה שאנחנו צריכים להיות זהירים ולשחק כדי להביא את הניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */