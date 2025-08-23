יום שבת, 23.08.2025 שעה 23:27
חוצה את הים: אדם חלף מצטרף לקבוצה בגאורגיה

קשרה האחורי בן ה-22 של הפועל בית שאן בעונה החולפת, חובר לקבוצת אודישי 1919 מהליגה השלישית במדינה הקווקזית. גדל במחלקת הנוער של הפועל איכסאל

|
אדם חלף, עידו קרן ואנשי המועדון הגאורגי (פרטי)
אדם חלף, עידו קרן ואנשי המועדון הגאורגי (פרטי)

החתמה מסקרנת מעבר לים. שחקן הליגות הנמוכות, אדם חלף, קשר אחורי בן 22 ומי שסיים את עונת 2024/25 עם הפועל בית שאן מליגה א' צפון, חובר למועדון FC Odishi 1919 מצמרת הליגה השלישית בגאורגיה, המדינה הקווקזית.

חלף חתם על חוזה בן שנה וחצי באמצעות סוכנות השחקנים ‘Winning Team’  ונציגו של השחקן, עידו קרן. נכון להיום, לאחר 15 משחקי ליגה, קבוצת FC Odishi 1919 נמצאת במקום השני בטבלת הליגה השלישית בגיאורגיה, כששתי נקודות מפרידות בינה לבין המקום הראשון (Shturmi).

בעונת 2024/25 רשם חלף 22 הופעות במדי הפועל בית שאן מליגה א' צפון, עד סגירת הליגה בידי ההתאחדות לכדורגל לנוכח חשדות בדבר עניינים בלתי ספורטיביים כנגד מספר דמויות ומועדונים בליגה הצפונית השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

חלף, שגדל בעיר טמרה, אזור מגוריו, סיים גיל נוער בהפועל איכסאל, עוד כשהייתה הקבוצה בחיים ושיחקה בליגה הלאומית, אז בעונת 2020/21 נרשם אף כחריג גיל במועדון והתכבד בשלוש הופעות. מעבר לכך, שיחק במדי מכבי נוג'ידאת אחמד, עירוני נשר והפועל כפר כנא.

