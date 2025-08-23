יום חמישי, 28.08.2025 שעה 03:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
30-51אינטר1
30-21נאפולי2
30-21יובנטוס3
30-21קומו4
30-11רומא5
31-21קרמונזה6
11-11פיורנטינה7
11-11קליארי8
10-01לצ'ה9
11-11אטאלנטה10
10-01גנואה11
11-11ורונה12
11-11אודינזה13
11-11פיזה14
02-11מילאן15
01-01בולוניה16
02-01ססואולו17
02-01פארמה18
02-01לאציו19
05-01טורינו20

קווין דה בריינה יערוך בכורה בהרכב נאפולי

הקשר הבלגי שהשיג כל תואר אפשרי בסיטי, יעלה ב-11 של קונטה במשחק הפתיחה של הסרייה א' מול ססואולו (19:30). ברארדי פותח מנגד. שידור חי ב-ONE2

|
קווין דה בריינה (IMAGO)
קווין דה בריינה (IMAGO)

זהו זה. ההמתנה הסתיימה והליגה האיטלקית שבה אל חיינו כשבשעה זו, האלופה נאפולי, מזניקה את משחקי הסרייה א’ כשהיא מתארחת בחוץ אצל העולה החדשה, ססואולו, במטרה לשמור על הכתר עונה נוספת, ולראשונה בהיסטוריה לזכות פעמיים רצוף.

החבורה של אנטוניו קונטה, בפעם הראשונה בחייה, מגיעה לעונה החדשה כפייבוריטית לזכות באליפות בעקבות חיזוקים בכל העמדות כשמעל כולם, קווין דה בריינה שהגיע להוסיף עוד ניצוץ להרכב. אחרי עונה שהתחילה בהפסד והסתיימה במאני טיים עם הסקודטו, הפרטנופיי רוצים לכפר על מחזור הפתיחה מהעונה הקודמת, בו ספגו תבוסה 3:0 מהלאס ורונה, ולהתחיל את העונה החדשה ברגל ימין.

הרכב נאפולי: אלכס מרט, ג’ובאני די לורנצו, אמיר רחמני, חואן חסוס, מתיאס אוליברה, סטניסלב לובוטקה, אנדרה פרנק זמבו אנגיסה, סקוט מקטומיניי, קווין דה בריינה, מתיאו פוליטאנו ולורנצו לוקה.

מנגד, העולה החדשה, ששבה אחרי עונה אחת בסרייה ב’ בה עלתה בקלילות מהמקום הראשון, רוצה להתקבע מחדש בליגה הבכירה. אף קבוצה בליגת המשנה לא השיגה יותר נקודות ממנה בבית בעונה שחלפה, והיא יודעת שה’מאפיי’ עשוי לקבוע לאן תלך העונה שלה. מצד שני, מחזור הפתיחה לא מבשר לה טובות כשהיא עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים בחמש הפעמים האחרונות.

הרכב ססואולו: סטפנו טוראטי, סבסטיאן ואלוקייביץ’, פיליפו רומאניה, טאריק מוהארמוביץ’, ג’וש דויג, לוקה ליפאני, איסמעל קונה, דניאל בולוצה, דומניקו ברארדי, ארמנד לאוריינטה ואנדראה פינאמונטי.

הפעם האחרונה בה שתי הקבוצות נפגשו בביתה של סאסוולו הייתה בפברואר 2024, אז נאפולי הביסה 1:6. בכלל, האלופה המכהנת רשמה חמישה ניצחונות רצופים על ‘הנרוורדי’, כשהפעם האחרונה בה היא נעצרה מול השחורים-ירוקים הייתה בעונת 2021/22.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */