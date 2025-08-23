קווין דה בריינה יערוך בכורה בהרכב נאפולי

זהו זה. ההמתנה הסתיימה והליגה האיטלקית שבה אל חיינו כשבשעה זו, האלופה נאפולי, מזניקה את משחקי הסרייה א’ כשהיא מתארחת בחוץ אצל העולה החדשה, ססואולו, במטרה לשמור על הכתר עונה נוספת, ולראשונה בהיסטוריה לזכות פעמיים רצוף.

החבורה של אנטוניו קונטה, בפעם הראשונה בחייה, מגיעה לעונה החדשה כפייבוריטית לזכות באליפות בעקבות חיזוקים בכל העמדות כשמעל כולם, קווין דה בריינה שהגיע להוסיף עוד ניצוץ להרכב. אחרי עונה שהתחילה בהפסד והסתיימה במאני טיים עם הסקודטו, הפרטנופיי רוצים לכפר על מחזור הפתיחה מהעונה הקודמת, בו ספגו תבוסה 3:0 מהלאס ורונה, ולהתחיל את העונה החדשה ברגל ימין.

הרכב נאפולי: אלכס מרט, ג’ובאני די לורנצו, אמיר רחמני, חואן חסוס, מתיאס אוליברה, סטניסלב לובוטקה, אנדרה פרנק זמבו אנגיסה, סקוט מקטומיניי, קווין דה בריינה, מתיאו פוליטאנו ולורנצו לוקה.

מנגד, העולה החדשה, ששבה אחרי עונה אחת בסרייה ב’ בה עלתה בקלילות מהמקום הראשון, רוצה להתקבע מחדש בליגה הבכירה. אף קבוצה בליגת המשנה לא השיגה יותר נקודות ממנה בבית בעונה שחלפה, והיא יודעת שה’מאפיי’ עשוי לקבוע לאן תלך העונה שלה. מצד שני, מחזור הפתיחה לא מבשר לה טובות כשהיא עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים בחמש הפעמים האחרונות.

הרכב ססואולו: סטפנו טוראטי, סבסטיאן ואלוקייביץ’, פיליפו רומאניה, טאריק מוהארמוביץ’, ג’וש דויג, לוקה ליפאני, איסמעל קונה, דניאל בולוצה, דומניקו ברארדי, ארמנד לאוריינטה ואנדראה פינאמונטי.

הפעם האחרונה בה שתי הקבוצות נפגשו בביתה של סאסוולו הייתה בפברואר 2024, אז נאפולי הביסה 1:6. בכלל, האלופה המכהנת רשמה חמישה ניצחונות רצופים על ‘הנרוורדי’, כשהפעם האחרונה בה היא נעצרה מול השחורים-ירוקים הייתה בעונת 2021/22.