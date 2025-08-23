בן אז'ובל דורש את אכיפת חוזהו מול עפולה

עימות משפטי מתגבש בין חלוץ הפועל עירוני עפולה, בן אז’ובל, לבין הנהלת הקבוצה. אז’ובל, באמצעות עורך דינו שי אליאס, שלח למועדון מכתב התראה ודרישה לאכיפת ההסכם עמו, בטענה להפרות יסודיות, חוסר תום לב והתעשרות שלא כדין מצד המועדון.

על פי המכתב, אז’ובל חתם עם הפועל עפולה ב־13 בינואר 2025 על חוזה לשתי עונות: 2024/25 ו־2025/26, בסכום של 240 אלף שקלים נטו לכל עונה. מאחר שלא נמסרה הודעה מוקדמת עד סוף יוני השנה, החוזה אמור היה להתחדש לעונת המשחקים הקרובה. אלא שלטענת השחקן, הקבוצה ביקשה לבטל את ההסכם ביולי האחרון, תוך הסתמכות על "שיקולי בקרה תקציבית", נימוק שמבחינה חוזית אינו מאפשר ביטול.

בין יתר ההפרות הנטענות: אי־תשלום מלא של משכורת חודש מאי (חסר של 6,000 ש"ח), אי־תשלום מענק הישארות בגובה 20 אלף ש"ח, היעדר הפרשות לפנסיה חרף ניכוי משכרו, וכן הדרתו מהקבוצה, אי־זימונו למחנה האימונים, הדרכתו להתאמן בנפרד והפיכתו למנודה. הנזק המקצועי כתוצאה מכך הוערך במכתב בסכום של 100 אלף ש"ח.

אז’ובל דורש השבתו לאימונים מלאים עם הקבוצה ותשלום כלל החובות בתוך שלושה ימים, אחרת יפעל למימוש זכויותיו בבית הדין. "פניו לשלום", נכתב במכתב, "אך הוא עומד על קיום ההסכם כלשונו”. הפועל עפולה מסרה בתגובה: "הנושא נמצא בטיפול משפטי".