יום שבת, 23.08.2025 שעה 13:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
מצאה רכז: ג'יילן בלייקס חתם בהפועל גליל עליון

פרסום ראשון: הקבוצה מהצפון, שמשלימה את הסגל שלה, החתימה את הגארד מאוניברסיטת סטנפורד, כאשר הוא יהיה הזר הרביעי בקבוצה של גוני יזרעאלי

|
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל גליל עליון השלימה את הסגל הבכיר שלה לעונה הקרובה, כאשר מצאה את הרכז הזר שחיפשה. הקבוצה החתימה את הרכז ג'יילן בלייקס, שהיה בימים האחרונים במשא ומתן עם המועדון.

בלייקס (22, 1.87) הוא בוגר אוניברסיטת סטנפורד ובעונה האחרונה במכללות העמיד בה ממוצעים של 13.1 נקודות, 4.64 אסיסטים, 1.7 חטיפות ו-2.9 ריבאונדים למשחק

בלייקס הוא הזר הרביעי שחותם בכפר בלום, אחרי הפורוורדים סם אלג'יקי וסיריל לנגווין והגארד דיאנדרה גולסטון. בנוסף חתומים הישראלים נועם אביבי, רז אדם, שחר דורון , יהל מלמד ושחר עמיר.

