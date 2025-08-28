לפני היורובאסקט: המומחים מנתחים את הנבחרת

הציפיות בשיא, המתח גובר, והחלום הכחול-לבן מתעורר לחיים. יורובאסקט 2025 כבר מעבר לפינה, ונבחרת ישראל עומדת בפני אחד המבחנים הגדולים בתולדותיה. עם שחקני NBA, כוכבי יורוליג וכימיה שלא נראתה כאן שנים, רבים מאמינים שזו ההזדמנות לפרוץ קדימה אל לב המפה האירופית.

רגע לפני שהכדורסל הישראלי עולה על הבמה המרכזית, כוכבי הנבחרת בעבר, גיא פניני, מאיר טפירו ויותם הלפרין מתכנסים לפאנל מיוחד ומשרטטים את הדרך, את החוזקות, את האיומים, את שחקני המפתח, ובעיקר את השאלה הגדולה: האם הגיע הזמן להציב רף חדש ולשאוף הכי גבוה שאפשר?

נתחו את סגל הנבחרת, מה יהיו החוזקות ומה החולשות?

פניני: "לדעתי החוזקות יהיו שקודם כל המון שחקנים מכירים מגיל צעיר ומשתפים פעולה כבר המון זמן, יש כימיה טובה וחברים טובים. בנוסף לכך הרבה שחקנים מגיעים בשיא הקריירה שלהם לאליפות הזו, וזה כוח ויתרון על פני נבחרות אחרות. החולשות הן החולשות הרגילות שיש לנבחרות ישראל, אם זה גודל, או עומק בגבוהים, למרות שיש לנו גבוהים ברמה טובה, אבל אנחנו תמיד נהיה בחסרון ביחס לנבחרות אחרות בקטע הזה וצריך לראות איך הופכים את זה ליתרון".

גיא פניני (משה ברדה)

טפירו: "לדעתי זו פעם ראשונה שיש לנו כל כך הרבה חוזקות בכל כך הרבה מקומות בנבחרת, ואני מוסיף לזה שאם עם מדר כשיר ומשחק בוודאות. יש את סורקין בפנים, שזה שחקן שמשחק ברמות הגבוהות ביורוליג ומשתפר משנה לשנה, יש את דני אבדיה שממלא כל תפקיד על המגרש, ואת היצירתיות של ים מדר, בכל עמדה בחמישייה יש שחקנים מיוחדים מאוד, שכל אחד מאוד ייחודי לעמדתו ושחקן ברמה גבוהה, וגם מהספסל עולים שחקנים עם ניסיון, אז הנבחרת מגוונת וטובה שאני מאמין שבאליפויות הקרובות יביאו את הכדורסל הישראלי להישגים. מבחינת חולשה של הנבחרת, לדעתי בגל השני שעולה מהספסל חסר לנו עוד רכז שיוריד את העומס מים מדר. כמובן שיש אופציות, אבל מרגיש לי שבעמדה הזו יש הרבה שתלוי בים מדר".

הלפרין: "אני חושב שיש נבחרת מרגשת, אנחנו נמצאים בנקודה שהרבה מהשחקנים משחקים בליגות הבכירות באירופה ובעולם. יש הרגשה שיכול להיות משהו מיוחד, נקוה שהפציעה של ים והיעדרות של תמיר לא תשפיע יותר מידי" .

מי לדעתכם שחקן המפתח של נבחרת ישראל בטורניר הקרוב?

פניני: "אין ספק שדני אבדיה הוא שחקן המפתח, רוב הפוקוס יהיה עליו גם בסגנון משחק שלנו וגם בשמירה של קבוצות אחרות. דני מגיע אחרי עונה מטורפת ויש עליו הרבה לחץ, הוא ילד מאוד מיוחד והוא יודע להתמודד עם הציפיות, אבל הוא יצטרך לדעת איך להוציא מזה טוב ולשפר את הנבחרת, ולדעתי יש לו את כל הכלים לעשות את זה".

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

טפירו: "אנחנו יודעים שדני הוא השחקן שכביכול אמור להוביל את הנבחרת, ולדעתי הוא השחקן המרכזי אצלנו, וגם ים מדר יכול להוביל, אבל לדעתי השחקן שיהיה האקס פקטור זה רומן סורקין. לדעתי הוא הראה שיפור משמעותי ואם הוא יהיה טוב בשני הצדדים, בהתקפה ובהגנה, ויציב, הנבחרת תוכל ללכת רחוק מאוד".

הלפרין: "אני מניח שהנבחרת תושפע הרבה מכמה דני יצליח להיות דומיננטי וברור שהוא מהמפתחות העיקרים אבל אני חושב שאם נקבל תומר גינת זוסמן וסורקין טובים זה יהיה מאוד משמעותי" .

איזו נבחרת פייבוריטית מבחינתך לזכות ולמה? ובאיזה מקום ישראל תסיים להערכתך?

פניני: “קשה לנבא איפה הנבחרת תסיים באליפויות מהסוג הזה, כמובן שצריך לעבור את הבית הראשוני למרות שזו לא משימה קלה, בית לא קל עם נבחרות איכותיות, בכל זאת אני מאמין שנעבור את הבית הראשון ומשם זה תלוי בהגרלה. לגבי איזו נבחרת פייבוריטית, לדעתי זו סרביה, סגל שרץ הרבה שנים עם כוכבים גדולים ולדעתי הם יזכו".

ניקולה יוקיץ' (IMAGO)

טפירו: “המרוץ להיות הנבחרת החזקה באירופה הוא מאוד צמוד ויש לא מעט קבוצות שיכולות לקחת את היורובאסקט הקרוב אבל לדעתי סרביה היא הפייבוריטית, כי כשיש לך את יוקיץ׳ בקבוצה אתה תמיד מועמד לנצח, לא הייתי מזלזל בגרמניה וצרפת ששתיהן קבוצות עם סגלים חזקים שיכולות לקחת, גרמניה כבר הוכיחה לנו את זה וצרפת תמיד מביאה הרבה כוכבי NBA, אבל לא יכול להמר נגד יוקיץ׳. מבחינת המיקום של ישראל באליפות, לדעתי ישראל תגיע לשישייה הראשונה".

הלפרין: "⁠אני חושב שסרביה המעומדת הכי גדולה בגלל הסגל העמוק שהם מגיעים איתו והכישרון היוצא דופן שיש שם בשנים האחרונות. הנבחרת יכולה לעשות אליפות גדולה, אם נעבור את שלב הבתים בצורה טובה אז לדעתי הכל אפשרי".

תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)

⁠איזה סגל הכי מרשים אתכם באליפות ומה מיוחד בו?

פניני: “הסגל של צרפת מאוד הרשים אותי, הוא מלא בכישרון, אתלטיות ופיזיות ברמה הכי גבוהה שיש, עדיין לא חושב שזה יספיק להם לזכות, אבל הם מאוד מרשימים ולדעתי בשנים הקרובות הם יהיו הנבחרת הבכירה באירופה, בזכות הדור הצעיר שלהם".

טפירו: "הסגל שהכי מרשים אותי לקראת היורובאסקט הוא הסגל של צרפת, סגל מאוד מרשים עם הרבה שחקני אן בי איי, הרבה שחקני טופ יורוליג, הם תמיד מאוד אתלטיים וחזקים בהגנה, אז הסגל שלהם הכי עמוק לדעתי”.

מאיר טפירו (רועי כפיר)

הלפרין: "⁠סרביה, בכלל כל הסיבות שכבר אמרתי, הסגל העמוק ומלא בכישרון יוצא דופן, עם שחקנים חזקים בכל עמדה".

⁠מחשבות על הדור הזה ומבחינה ריאלית, לאן אנחנו צריכים לשאוף?

פניני: "מה שמאפיין את הדור שלנו בנבחרת זה שהם אנשים שעובדים קשה עם המון ניסיון, הם עובדים קשה ושואפים כל הזמן להתקדם, להוכיח את עצמם ברמות הכי גבוהות, וזה נכון לדור הצעיר יותר והמבוגר יותר, ולדעתי התשוקה והמוטיבציה להוכיח זה משהו שנותן להם יתרון ענק בנבחרת".

טפירו: "הדור הזה של ישראל צריך לשאוף לטופ 4 באירופה, אני מרגיש שיש לנו שחקנים צעירים ומוכשרים שמתפתחים להיות שחקנים ברמות הגבוהות באירופה, וביחד עם השתתפות שתי קבוצות ישראליות ביורוליג שנה הבאה, ועם שחקני האן בי איי שלנו, הדור הזה יכול להגיע מאוד רחוק ולהביא הרבה הישגים".

הלפרין: "⁠ישראל קודם כל צריכה להתרכז באתגר הראשוני, משחק אחרי משחק, לנסות קודם כל להעפיל מהבית שזה לגמרי משימה אפשרית ומשם הכל אפשרי”.

יותם הלפרין (שחר גרוס)

לסיום, ⁠האם לא הגיע הזמן שנציב פשוט רף גבוה לאור הדור שיש לנו כאן מבלי להתנצל על כך?

פניני: "תמיד רוצים לשאוף גבוה בנבחרת ישראל, אבל אנחנו צריכים להגיע צנועים וממוקדי מטרה, והמטרה הראשונה זה לעבור את הבית הראשוני, לקחת את זה משחק אחרי משחק וקודם כל להבטיח עליית שלב, ואחר כך זה תלוי בהגרלה. כמובן שרוצים לתפוס מקום כמה שיותר גבוה בבית, אבל לדעתי לא צריך לעלות על עץ גבוה מידי, צריכים קודם כל לעלות שלב ומשם להמשיך. לדעתי רבע גמר יהיה הישג גדול".

טפירו: "לדעתי אנחנו יכולים להגיע לטופ האירופי, ואגיד לך יותר מזה, אפשר להגיע להישגים כאלה ואולי גם פודיום אפילו באליפות הקרובה ולא רק בעתיד, עם ים מדר בריא, אז גם באליפות הקרובה יהיה קשה מאוד לנצח אותנו, אז באמת מאמין שלנבחרת הזו יש רף גבוה”.

הלפרין: "אני חושב שצריך לבוא צנועים, ובאותה נשימה לדעת בתוך החדר הלבשה שלנו שאפשר לעשות אליפות גדולה בעיקר בגלל שאנחנו מגיעים עם סגל מצוין".