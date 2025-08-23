יום שבת, 23.08.2025 שעה 21:33
ליגה גרמנית 25-26
30-61באיירן מינכן1
31-41איינטרכט פרנקפורט2
31-31וולפסבורג3
31-31אוגסבורג4
31-21אוניון ברלין5
31-21הופנהיים6
13-31בורוסיה דורטמונד7
13-31סט. פאולי8
00-00מיינץ9
00-00בורוסיה מנשנגלדבאך10
00-00פ.צ. קלן11
00-00המבורג12
02-11שטוטגרט13
02-11באייר לברקוזן14
03-11פרייבורג15
03-11היידנהיים16
04-11ורדר ברמן17
06-01לייפציג18

"כרגע עסקה לא משתלמת": חשש בבאיירן מפרץ

בגרמניה הביעו חשש ממצבו של הישראלי בהמבורג, לאחר שהמאמן הגדיר שהוא כרגע שוער שני: "מהלך שנראה מבטיח יכול להפוך למאכזב, לא ברור אם יקבל דקות"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

ההשאלה של דניאל פרץ להמבורג אמורה הייתה לספק לו דקות משחק יקרות ערך ולחשל אותו לקראת חזרתו לבאיירן מינכן. אלא שבינתיים, המציאות מתבררת כבעייתית: המאמן מרלין פולצין הכריז כי השוער הוותיק דניאל הוייר פרננדס ימשיך לפתוח בין הקורות בעונה הקרובה, מה שמשאיר את השוער הישראלי בעמדת המתנה.

פולצין הודיע במסיבת העיתונאים שלפני פתיחת העונה כי פרננדס יקבל את חולצת ההרכב במחזור הפתיחה מול בורוסיה מנשנגלדבאך (ראשון, 18:30). ההחלטה התקבלה לאחר תחרות צמודה באימונים, אך בסופו של דבר האמון בשוער הוותיק הכריע. המאמן הסביר: "הוא מקרין ביטחון על ההגנה ומשפיע מאוד בחדר ההלבשה. זו דמות מנהיגותית שהקבוצה זקוקה לה כרגע".

בגרמניה כבר החלו לנתח את ההשלכות עבור באיירן. באתר "DerWesten" נכתב: "מהלך שנראה מבטיח על הנייר, עשוי להפוך לעסקה מאכזבת. בבאיירן רצו לראות את פרץ מתפתח כשותף בכיר, אך לא ברור אם יקבל מספיק דקות כדי להצדיק את ההשאלה".

עבור פרץ עצמו, שציפה להפוך לשוער ראשון ולהוכיח את עצמו בבונדסליגה, מדובר במכה מוראלית. עם זאת, המאמן הדגיש כי הדלת לא נסגרה: "דניאל מגיב בצורה מקצועית. הוא עובד קשה ויהיה מוכן כשההזדמנות תגיע. אנחנו מצפים לתחרות בריאה לאורך כל העונה". בבאיירן, לעומת זאת, כבר נשמעות דאגות: האם ההשאלה שנועדה לבנות את פרץ תהפוך למהלך שמאט את התקדמותו?

