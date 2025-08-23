יום ראשון, 30.11.2025 שעה 01:19
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3212-2813ריאל מדריד2
3111-2714אתלטיקו מדריד3
2911-2613ויאריאל4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

הראשון שלה לעונה: בטיס גברה על אלאבס

הקבוצה מהעיר סביליה רשמה את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה הספרדית, כאשר גברה 0:1 על אלאבס, לה היה זה הפסד ראשון. לו סלסו כבש במחצית הראשונה

|
ג'ואבני לו סלסו חוגג (IMAGO)
ג'ואבני לו סלסו חוגג (IMAGO)

המחזור השני בליגה הספרדית יצא אתמול (שבת) לדרך עם משחק שהפגיש בין בטיס לאלאבס. המארחת הגיעה לאחר שהסתפקה בתיקו 1:1 מול אלצ’ה במחזור הפתיחה, בעוד יריבתה גברה על לבאנטה 1:2 משער בתוספת הזמן שהקנה לה שלוש נקודות חשובות.

המחצית הראשונה הייתה צמודה, הן בשליטה בכדור והן בניסיונות לעבר השער. מי שעשה את ההבדל הוא ג’ובאני לו סלסו, שהשתלט על ריבאונד וכבש מקרוב את שער היתרון של בטיס בדקה ה-16.

המגמה נמשכה במחצית השנייה, כשהמארחת הייתה יותר מסוכנת אך לא הצליחה להגדיל את יתרונה. למרות זאת, היא ניצחה ורשמה את ניצחונה הראשון העונה. מנגד, אלאבס תחפש לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא ולצבור נקודות.

