יום שישי, 22.08.2025 שעה 20:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"היה לי כבוד לייצג את המועדון הגדול בישראל"

ווסלי פטאצ'י שיימכר בקרוב לאלקמאר נפרד בפוסט ממכבי תל אביב לקראת החתימה בהולנד: "אני עובר לאתגרים חדשים, אבל תמיד אייחל להצלחה של המועדון"

|
ווסלי פטאצ'י חוגג (עמרי שטיין)
ווסלי פטאצ'י חוגג (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב תמכור בקרוב רשמית את ווסלי פטאצ’י לאלקמאר בסכום שמוערך בכ-7 מיליון אירו. היום (שישי) נפרד הקיצוני הברזילאי מהצהובים בפוסט באינסטגרם, בו סיכם בקבוצה את התקופה המוצלחת שלו במועדון לאחר שהגיע בקיץ שעבר מסנטוס.

"תודה לכם על הכל מכבי תל אביב. אני עובר לאתגרים חדשים, אבל תמיד אייחל להצלחה של המועדון. היה לי כבוד לייצג את המועדון הגדול ביותר בישראל", כתב פטאצ’י באינסטגרם שלו.

כבר תקופה ארוכה שידוע על מגעים בין הצהובים להולנדים, והחותמת לכך שהעסקה מתקרבת מאוד לכדי חתימה הייתה שהוא חזר יממה לאחר חבריו מהמשחק נגד חאמרון כדי לעבור בדיקות, וגם זה שהוא לא התאמן לקראת המפגש נגד דינמו קייב.

ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י (שחר גרוס)

תחילה אלקמאר הציעה 5 מיליון אירו, אך הצהובים דרשו יותר ואחרי שחשפנו כאן ב-31.7 שהמועדון צפוי לשדרג את ההצעה, זה אכן קרה ולבסוף העסקה נסגרה ותהיה לאלופת ישראל גם 20% ממכירה עתידית של הקיצוני, ואף מענקי הישגיות לאורך התקופה שלו בהולנד, כך שבקריית שלום יכולים בהמשך לקבל עוד כמיליון אירו נוספים.

כידוע, מכבי תל אביב צריכה לחלוק 40% עם סנטוס הברזילאית, לפי ההסכם בקנייה של הישראלים את השחקן בקיץ הקודם. החישוב בעניין זה פועל לפי הפחתה של 1.45 מיליון אירו מ-7.3 מיליון אירו, ומהסכום הזה גוזרים 40% לטובת סנטוס. בקצרה, בסופו של דבר 2.3 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם סכום נטו של כ-5 מיליון אירו. 

בעונה אחת ובמעט המשחקים בעונה הזו, ווסלי פטאצ’י רשם 44 הופעות במדי מכבי תל אביב, בהן הוא הצליח לכבוש 14 שערים ולבשל עשרה נוספים. זה לקח קצת זמן ובהתחלה היו ביקורות, אך לאט לאט הן נשכחו לחלוטין והכוכב הברזילאי היה אפילו חזק בדיון לזכות בשחקן העונה בליגה, אך לבסוף חברו בקבוצה דור פרץ קטף את הפרס האישי. בכל מקרה, פטאצ’י זכה עם הצהובים באליפות, שיחק איתם בעונה החולפת בליגה האירופית וזכה איתם גם בגביע הטוטו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */