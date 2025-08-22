יום שישי, 22.08.2025 שעה 19:18
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

המשטרה ממליצה לאוהדים להקדים לסמי עופר

המשטרה פרסמה הסדרי תנועה והנחיות לאוהדים למשחק בין מכבי חיפה ובני ריינה והדגישה כי יבוצעו בדיקות קפדניות ושהמשחק עלול להיעצר במקרה של אבוקות

אצטדיון סמי עופר (רדאד ג'בארה)
אצטדיון סמי עופר (רדאד ג'בארה)

עונת 2025/26 של ליגת העל תצא לדרך מחר (שבת). בין המשחקים שייערכו, מכבי חיפה תארח את בני ריינה באצטדיון סמי עופר. לפני שריקת הפתיחה, משטרת ישראל הוציאה הודעה בדבר להסדרי תנועה וציבור האוהדים:

“משטרת ישראל סיימה את היערכותה לקראת המשחק בין הקבוצות מכבי חיפה ומכבי בני ריינה במסגרת ליגת העל שיתקיים מחר בשעה 20:30 באצטדיון "סמי עופר" בחיפה”.

“תחילת המשחק בשעה 20:30 ופתיחת השערים תחל בשעה 18:30. שער D צפוי להיסגר לכניסה בשעה 20:00. החל מהשעה 18:30 ייפתחו שערי האצטדיון לקהל האוהדים, בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לציבור האוהדים להקדים את הגעתו לאצטדיון ככל הניתן”.

“במקביל לקיום המשחק, צפויות להתקיים חסימות תנועה מרחוב הנשיא בסמוך לאודיטוריום במרכז הכרמל לכיוון מרכז חורב ברחוב חורב– מה שעלול לגרום לעומסי תנועה כבדים באזור. ציבור הנהגים מתבקש לגלות סבלנות, להיערך בהתאם ולהישמע להנחיות השוטרים הפועלים במקום”.

לציבור הנהגים:
- בשל שינויים עיתיים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים  בצירים המובילים לאצטדיון.
-  אין להגיע לסביבת האיצטדיון למי שאינו בעל תו חנייה או תושב שכונת נאות פרס.

עדכוני התנועה :
החל מהשעה 18:00 לא תתאפשר תנועת כלי רכב על שד' הנשיא מהאודיטוריום לכיוון מרכז חורב.

בתוך כך, יחסמו לתנועה שד’ הנשיא / מוריה בקטע שבין הביכורים / וולפסון / צפרירים, ובהמשך שד’ מוריה מצומת צפרירים עד מרכז חורב והרחובות הסמוכים.
צירי התנועה יפתחו בהדרגה.

החל מהשעה 19:00 צפוי להיחסם צומת חורב מכל הכיוונים.

נוכח החסימות הצפויות באזור מרכז חורב והצירים המובילים אליו, ציבור הנהגים המתכנן להגיע לאזור אצטדיון "סמי עופר" מתבקש להיערך בהתאם ולבחור בדרכים חלופיות:

למגיעים מכיוון צפון (הקריות, כביש 22, צ'ק פוסט): מומלץ לעקוף את העלייה לכרמל ולהשתמש בכביש 4 (דרך ההגנה/יפו - ציר החוף) או במנהרות הכרמל (כביש אגרה) דרך מחלף חוף הכרמל.

למגיעים משכונות הכרמל או כאלו הנמצאים על הרכס: יש להימנע מנסיעה דרך הצירים החסומים באזור מרכז חורב. יש לבחור בצירי ירידה חלופיים מההר (למשל, דרך הים, שדרות הציונות, דרך פרויד לכיוון דרום/מערב - בהתאם למיקום ולתנועה) ומשם לנווט לאזור האצטדיון דרך כביש 4 או דרכים עוקפות אחרות שאינן עוברות באזור החסימה.

תחבורה ציבורית
בנוסף, יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות/לב המפרץ/ חוף הכרמל שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בהגעה למשחק.

בסיום המשחק, יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמיכות לאצטדיון על כביש 4 בסמוך לצומת הפסל - המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית כדי לייעל את ההגעה והיציאה למשחק ובסיומו.

להלן דגשים חשובים למשחק:
- המשטרה מדגישה - הפעלה או/ו השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק.
- חלה חובה בהצגת תעודה מזהה - ת.ז/רישיון נהיגה/דרכון בשערי הכניסה לאצטדיון, ניתן יהיה להציג צילום תעודה מזהה בסלולרי.
- בידוק – בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני מהרגיל, אשר במידת הצורך יכלול בדיקה באוהלי בידוק ומערכות שיקוף וכמו כן יתוגברו מצלמות האבטחה בשערי הכניסה לאצטדיון.
- קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים - מסכות סקי וכדומה - בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט, אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור זה, יהיה חשוף לקנס של 500 ₪ ויורחק ל-30 יום ממשחקי הכדורגל.

דגשים והנחיות לציבור האוהדים:
- בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה במקום.
- חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. 
 • לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. 
- לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון.
- חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים - מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה, אוהד שייתפס עם אבוקות או כל ציוד פירוטכני אחר יאכף בהתאם לקבוע בחוק הספורט.
- הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד.
- מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום - מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם.

להלן הסדרי התנועה הצפויים:

לציין כי רכבים שיחנו ויחסמו כבישים/צמתים ולא יחנו כחוק יגררו - יש להתעדכן ממוקד 100 על מיקום הגרירה.

לרשות הבאים ברכב, להלן חניונים מוסדרים בקרבת האצטדיון:
1. בחניון עפר בסמיכות לבניין אינטל 
2. חניון הקונגרסים.
3. חניון צביה ויצחק.
4. חניון קסטרא.

אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם

