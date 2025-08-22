באשדוד יודעים: "פתיחה ברגל ימין תתרום להמשך"

מ.ס. אשדוד תפתח מחר (שבת, 20:15) את עונת 2025/26 בליגת העל כשתתארח באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים. אחרי קמפיין גביע טוטו חלש שהסתיים במקום האחרון בטבלה, בקבוצה יודעים שהגיע הזמן להציג יכולת אחרת לגמרי ולהוכיח שהליגה זה סיפור אחר מגביע הטוטו.

מאמן הקבוצה חיים סילבס צפוי לערוך כמה שינויים בהרכב ובהם שחקנים שיערכו בכורה בליגת העל, ובראשם הקשר הקונגולזי קארים קימבידי, הכנף לני נאנג'יס והחלוץ ז’אן פלורן באטום, שנרשם רק אתמול במוסדות ההתאחדות אחרי שביטל פעמיים את הגעתו לקבוצה.

מי שייעדר הוא הבלם האוגנדי טימותי אוואני וירשם כזר השמיני של אשדוד, שלא ייכלל בסגל כדי שלא לפגוע במענקים הכספיים המיוחדים שמגיעים לקבוצות שרושמות שבעה זרים. מעבר לכך, אוואני עדיין לא בכושר משחק מלא.

מבחינה טקטית, סילבס ימשיך עם המערך של שלושה בלמים. נאנג'יס יפתח על כל הקו הימני, בעוד בקישור יעמוד קימבידי לצידו של רועי גורדנה, שחזר העונה מהפועל באר שבע. "אחרי היכולת שהצגנו בגביע הטוטו, הליגה זה המקום הכי טוב לתקן. אם נפתח את הליגה ברגל ימין זה יתן דחיפה גדולה", אמר גורם באשדוד.