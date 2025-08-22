יום שישי, 22.08.2025 שעה 15:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"מתרגשים לחזור לליגה, המטרה היא שלוש נקודות"

בטבריה דרוכים לקראת הפועל חיפה מחר ב-20:30, חודדה: "נבוא מוכנים". גוטליב: "עבדנו השבוע לתקן את הליקויים מההכנה". באצ'ו וחביבאללה ייעדרו

|
ניב גוטליב ושחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)
ניב גוטליב ושחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 20:30, אצטדיון גרין) את הפועל חיפה במחזור הראשון של ליגת העל בכדורגל. שתי הקבוצות כבר נפגשו לפני כשבועיים וחצי במסגרת הבית הצפוני של גביע הטוטו, כשאז הפועל חיפה ניצחה בגרין 0:1, משער של רוי נאווי בתוספת הזמן של המשחק. 

בטבריה דרוכים מאוד לקראת המשחק, מכיוון שבמחזור השני הקבוצה תצא לטוטו טרנר למשחק מול הפועל באר שבע ואחרי פגרת הנבחרות, היא תארח את האלופה מכבי תל אביב ובקבוצה מאוד חוששים מפתיחה של 0 נקודות מתוך 9. 

אונדרז' באצ'ו, שנפגע מול הפועל פ"ת בגביע הטוטו ברצועות הקרסול, ייעדר לפחות שבועיים וגם והיב חביבאללה, שמתח את שריר הירך האחורי באותו המשחק, אמנם חזר להתאמן בתחילת השבוע, אך בהמשכו שוב חש כאבים ולא השתתף באימון המסכם. שניהם ייעדרו מהמשחק. את מקומו של באצ'ו במרכז ההגנה יתפוס עומר יצחקי ובמקום חביבאללה, בכנף ימין, יפתח רון אונגר. 

ואהיב חביבאללה מוסר מול אחמד סלמן (עמרי שטיין)ואהיב חביבאללה מוסר מול אחמד סלמן (עמרי שטיין)

מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, אמר לקראת המשחק: “ברור שיש התרגשות לקראת פתיחת הליגה. התכוננו לזה חודשיים. יש לנו משחק קשה נגד הפועל חיפה, שהראתה בגביע הטוטו שהיא קבוצה טובה ואיכותית. נצטרך לבוא מרוכזים ומוכנים”. 

חודדה התייחס לסדר המשחקים הקשה של קבוצתו בפתיחת העונה ואמר: “המטרה הכי חשובה במשחק הזה היא לקחת שלוש נקודות. אני מקווה שגם הקהל הטברייני יגיע במספרים גדולים כדי לעזור לנו במטרה הזאת”. 

ניב גוטליב הוסיף: “גביע הטוטו מאחורינו. ניצלנו את המשחקים האלה כדי ללמוד ולחזק את החולשות שלנו. שמנו השבוע הרבה דגש על הנייחים והעמידה ההגנתית, הדברים בהם לקינו בחסר במשחקי ההכנה. אנחנו נעשה הכל כדי להביא שלוש נקודות, לפתוח את העונה ברגל ימין ולשמח את האוהדים שלנו ואת המשפחות שלנו ומשם נתקדם”. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

השחקן התייחס גם ליריבה: “התכוננו להפועל חיפה כמו לכל משחק. ראינו וידאו שלהם, למדנו אותם, עבדנו והתכוננו גם על המגרש ושיפרנו את מה שהיה צריך לשפר. אלירן והצוות הכינו אותנו הכי טוב שאפשר ומחר נראה את זה”. 

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס, רון אונגר, עומר יצחקי, ממדו סמבה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, ניב גוטליב, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */