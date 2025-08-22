"מתרגשים לחזור לליגה, המטרה היא שלוש נקודות"

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 20:30, אצטדיון גרין) את הפועל חיפה במחזור הראשון של ליגת העל בכדורגל. שתי הקבוצות כבר נפגשו לפני כשבועיים וחצי במסגרת הבית הצפוני של גביע הטוטו, כשאז הפועל חיפה ניצחה בגרין 0:1, משער של רוי נאווי בתוספת הזמן של המשחק.

בטבריה דרוכים מאוד לקראת המשחק, מכיוון שבמחזור השני הקבוצה תצא לטוטו טרנר למשחק מול הפועל באר שבע ואחרי פגרת הנבחרות, היא תארח את האלופה מכבי תל אביב ובקבוצה מאוד חוששים מפתיחה של 0 נקודות מתוך 9.

אונדרז' באצ'ו, שנפגע מול הפועל פ"ת בגביע הטוטו ברצועות הקרסול, ייעדר לפחות שבועיים וגם והיב חביבאללה, שמתח את שריר הירך האחורי באותו המשחק, אמנם חזר להתאמן בתחילת השבוע, אך בהמשכו שוב חש כאבים ולא השתתף באימון המסכם. שניהם ייעדרו מהמשחק. את מקומו של באצ'ו במרכז ההגנה יתפוס עומר יצחקי ובמקום חביבאללה, בכנף ימין, יפתח רון אונגר.

ואהיב חביבאללה מוסר מול אחמד סלמן (עמרי שטיין)

מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, אמר לקראת המשחק: “ברור שיש התרגשות לקראת פתיחת הליגה. התכוננו לזה חודשיים. יש לנו משחק קשה נגד הפועל חיפה, שהראתה בגביע הטוטו שהיא קבוצה טובה ואיכותית. נצטרך לבוא מרוכזים ומוכנים”.

חודדה התייחס לסדר המשחקים הקשה של קבוצתו בפתיחת העונה ואמר: “המטרה הכי חשובה במשחק הזה היא לקחת שלוש נקודות. אני מקווה שגם הקהל הטברייני יגיע במספרים גדולים כדי לעזור לנו במטרה הזאת”.

ניב גוטליב הוסיף: “גביע הטוטו מאחורינו. ניצלנו את המשחקים האלה כדי ללמוד ולחזק את החולשות שלנו. שמנו השבוע הרבה דגש על הנייחים והעמידה ההגנתית, הדברים בהם לקינו בחסר במשחקי ההכנה. אנחנו נעשה הכל כדי להביא שלוש נקודות, לפתוח את העונה ברגל ימין ולשמח את האוהדים שלנו ואת המשפחות שלנו ומשם נתקדם”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

השחקן התייחס גם ליריבה: “התכוננו להפועל חיפה כמו לכל משחק. ראינו וידאו שלהם, למדנו אותם, עבדנו והתכוננו גם על המגרש ושיפרנו את מה שהיה צריך לשפר. אלירן והצוות הכינו אותנו הכי טוב שאפשר ומחר נראה את זה”.

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס, רון אונגר, עומר יצחקי, ממדו סמבה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, ניב גוטליב, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי