ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"אסור לשחק כמו במיורקה, השחקנים הבינו זאת"

פליק דיברת לפני לבאנטה מחר ב-22:30 (חי בערוץ ONE): "צריכים לדבוק בתוכנית 90 דק'". וגם: ההשוואה המפתיעה לפפ, חגיגת הכתר של לאמין ימאל ורשפורד

|
האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)
האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

ברצלונה פתחה את העונה בצורה הכי טובה שהיא הייתה יכולה, עם 0:3 חד וחלק על מיורקה בחוץ. אלופת ספרד תמשיך את מסע ההגנה על הכתר במחזור השני מחר (שבת, 22:30) במשחק חוץ נוסף נגד לבאנטה, כשבינתיים מאמן הקבוצה האנזי פליק התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים לפני המפגש.  המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

פליק פתח: “זו פעם ראשונה שאשחק נגד לבאנטה, זו קבוצה ששומרת טוב ויודעת לשחק על מתפרצות, היא מהירה מאוד. מה שקרה נגד מיורקה לא יקרה גם כאן. אנחנו שמחים שניצחנו 0:3 ושמחים על שלוש הנקודות, אבל חייבים לדבוק לתוכנית המשחק כל הזמן, אמרתי את זה לשחקנים והם הבינו, אני לא מודאג מזה”.

על מארק קסאדו: “דיברתי איתו כמובן, אני לא חושב שהוא רוצה לעזוב את המועדון. אני רוצה אותו פה כי זו תהיה עונה קשה וצריכים את כולם, הוא נותן לנו ביטחון, לי, לקבוצה ולחברים שלו. אנחנו צריכים את כולם כדי להגיע ליעדים שלנו. אני מתרכז בלבאנטה, ואז המשחק שלאחר מכן, ואז המשחק שלאחר מכן ושוב ושוב”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

לגבי מצבו של רוברט לבנדובסקי: “נראה. חשבנו לגבי איך המשחק עשוי להתנהל, ויש לנו כמה אופציות. פראן טורס כבש במשחק הקודם, אז אפשר לטעון שמגיע לו לפתוח שוב. יש סיכוי שנראה את לבנדובסקי לכמה דקות, למה לא? לגבי פרנקי דה יונג, גאבי ומארק קסאדו יכולים להחליף אותו בגלל ההיעדרות שלו”.

הגרמני נשאל האם הוא מכיר את האמירה של פפ גווארדיולה לגבי “קיבה מלאה” מלנצח: “אי אפשר להתעייף מלנצח. יש הבדל גדול ביני לבין פפ גווארדיולה, פפ ברמה אחרת. אני מנסה לנצח עוד בעצמי, אבל פפ זו רמה אחרת. החגיגה של לאמין ימאל עם הכתר? אני לא מודאג לגבי מה אומרים על  הקבוצה שלי. אנחנו מדברים פה על ילד בן 18, פנטסטי, שאמשיך לעזור לו להתפתח. הוא מתנהג באופן מדהים”.

לסיום דיבר על מרקוס רשפורד: “הוא גם יכול להיות אלטרנטינה לפראן טורס או לבנדובסקי. הוא נותן לנו הרבה אופציות, הוא יותר בנוח כקיצוני, אבל יש לו נגיעה ראשונה טובה בכדור, אנחנו עוד נהנה הרבה ממנו כי הוא שחקן יוצא מן הכלל, זה אין ספק בכלל”.

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
