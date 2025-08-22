מאמן ניו אינגלנד שיתף: מועד הבכורה של תורג'מן

דּוֹר תורג’מן עדיין לא הגיע לניו אינגלנד, אבל המאמן הראשי קיילב פורטר כבר מתרגש מהפוטנציאל שלו על המגרש. תורג’מן חתם עד עונת 2028 ב־MLS, עם אופציה לעונת 2029, והוא יצטרף לניו אינגלנד לאחר קבלת ויזת ה־P-1 שלו ותעודת ההעברה הבין-לאומית. במדי מכבי תל אביב רשם 32 שערים ו־10 בישולים ב־114 הופעות.

בעונת 2024/25 כבש 16 שערים ב־32 משחקים, כשמכבי תל אביב זכתה באליפות שנייה ברציפות. בנוסף, יש לו חמישה שערים וחמישה בישולים במסגרות אירופאיות, בליגה האירופית, במוקדמות הליגה האירופית ובמוקדמות הקונפרנס ליג.

כשדיבר עם העיתונאים, פורטר הדגיש את היכולות ההתקפיות של תורג’מן: “שחקן טוב, צעיר”, אמר המאמן. “יש לו איכות ברחבה. הוא סקורר טבעי. הוא נייד, יודע לזוז, אתלטי. הוא יכול גם ליצור לעצמו לבד, עם דריבל אם צריך. פרופיל טוב, ושוב, שחקן צעיר עם איכות. זה נותן לנו עוד אפשרות התקפית, בטווח הקצר ובטווח הארוך, וזה כמובן היה הגיוני, כי אנחנו משתמשים במנגנון ה־U22 כדי להמשיך לבנות סגל חזק ותחרותי יותר”.

שחקני ניו אינגלנד (רויטרס)

ההחתמה של תורג’מן מגיעה לאחר עונה מאכזבת במיוחד של ליאו קאמפנה. החלוץ כבש רק חמישה שערים העונה לאחר שנרכש תמורת יותר מ־2 מיליון דולר בכספי General Allocation Money. בעוד שפורטר הדגיש שתורג’מן הוא השקעה לעתיד, הוא גם ציין שיש לו גמישות לשחק ככנף או לצד חלוץ נוסף בחוד. עבור שחקן כמו קאמפנה, שמתקשה מאוד, ייתכן שחבר לחוד יהיה סיוע משמעותי לאקוואדורי.

“אני חושב שהוא ורסטילי, הוא יכול לשחק לבד או בשפיץ עם עוד חלוץ”, אמר פורטר. “הוא אפילו יכול לשחק באגף, כך שהפרופיל שלו לא חד ממדי. כנראה שיהיו לו ארבעה או חמישה משחקים העונה, ולכן חשוב שאנשים יבינו את זה. מדובר בשחקן בן 21 שעובר לקבוצה חדשה, לליגה חדשה, ולכן ההשפעה הגדולה תגיע יותר בעתיד. אבל זה נהדר שיש לנו אותו כדי לסיים את העונה. זה נותן לנו עוד אפשרות, וכפי שאתם רואים, אנחנו מעט קצרים בחלק הקדמי של הקבוצה מבחינת עומק”.

מאוחר יותר, פורטר חשף בתחנת ‘98.5 The Sports Hub’ שתורג’מן עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו ב־13 בספטמבר, כשקיימת אפשרות שישחק כבר מול שיקגו ב־6 בספטמבר, אם כל הניירת תושלם והוא לא יזומן לנבחרת ישראל.