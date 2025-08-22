"עזיבה מיידית": הקטור פורט בדרך לפרמייר ליג

הקטור פורט, אחד משחקני הבית של ברצלונה, נמצא בימים האחרונים במרכז ההתרחשויות סביב שוק ההעברות של המועדון. בעוד הסגל של האנזי פליק ממשיך בהכנות למשחק הקרוב מול לבאנטה, המגן הצעיר לא נכח באימון האחרון, בהיתר מהמועדון, על מנת לקדם את עזיבתו הצפויה שעשויה לקרות מיידית.

במהלך השבוע האחרון נפגש סוכנו של פורט עם דקו, המנהל המקצועי של ברצלונה, כדי לבחון את האפשרויות שעומדות בפני השחקן. המטרה שהוצבה מראש הייתה ברורה: למצוא עבורו מסגרת שתבטיח דקות משחק רציפות ותאפשר לו להתפתח, גם אם המשמעות היא עזיבה זמנית.

פורט לא הצליח להשתלב בסגל הראשון של בארסה בעונה האחרונה. למרות שהראה יכולת טובה בדקות המעטות שקיבל, הוא לא זכה לאמון אמיתי מצדו של פליק, שהעדיף ברוב המקרים את ז'ול קונדה בעמדת המגן הימני, ואף השתמש באריק גארסיה כשקונדה נעדר. גם בקדם העונה הנוכחי כמעט ולא שותף, ובברצלונה הבינו שעליו למצוא קבוצה אחרת אם ברצונו להתקדם.

הקטור פורט (IMAGO)

לכן, ההחלטה המסתמנת היא יציאה בהשאלה, כאשר פורט עצמו התעקש שהמהלך יהיה זמני בלבד. המגן הצעיר הבהיר כי מטרתו היחידה היא להצליח בעתיד במדי ברצלונה, ולכן לא יסכים לעסקה שתסגור בפניו את הדלת לחזרה.

הקבוצה שמובילה במרוץ לצרפו היא ווסטהאם מהפרמייר ליג. הלונדונים ניהלו לאחרונה מגעים עם ברצלונה, תחילה בנוגע למארק קסאדו, אך כשהשחקן סירב לעזוב, העבירו את תשומת הלב לפורט. ווסטהאם מוכנה להציע שכר משופר לשחקן ולהעניק לו דקות משחק, ופורט מצדו רואה בעסקה הזו צעד נכון לקריירה.

גם קבוצות נוספות כבר הביעו עניין: אברטון מהפרמייר ליג, קומו מהסרייה א’ האיטלקית, ואפילו מיורקה מהליגה הספרדית, אם תמכור את פבלו מפאו לסביליה. עם זאת, התחושה היא שווסטהאם קרובה יותר לסגור את ההשאלה, אלא אם תתרחש הפתעה של הרגע האחרון.

צפוי להישאר. קסאדו (IMAGO)

בברצלונה מציינים כי אף שמדובר בשחקן שלא הרוויח שכר גבוה במיוחד, עצם עזיבתו תסייע לפנות מקום בתקרת השכר, דבר הכרחי עבור רישום שחקנים חדשים. בסביבת המועדון לא שוללים גם אפשרות להכניס סעיף רכישה חוזרת, מתוך אמונה שערכו של פורט עוד יעלה בשנים הקרובות.

פורט, שעלה לבוגרים בעונה שעברה בעקבות חוסר היכולת של ברצלונה להשאיר את ז’ואאו קאנסלו או לצרף מגן ימני חדש, מצא עצמו במהרה מחוץ לתוכניות. עתה, פחות מעשרה ימים לפני סגירת החלון, ברור לכולם שהעברה היא בלתי נמנעת.

ההחלטה צפויה להתקבל בימים הקרובים, כשברצלונה והקטור פורט שואפים לסגור את העסקה במהירות, מתוך הבנה שהזמן אוזל. נכון לעכשיו, הפרמייר ליג נראית כתחנה הבאה של המגן בן ה־20, שיוצא לדרך חדשה, אך עם עיניים נשואות בחזרה לקאמפ נואו.