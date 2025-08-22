"אני רוצה שק"ש לא תהיה השנה קבוצה נחמדה"

אחרי תקופת הכנה וההפסד למכבי נתניה בשבוע שעבר במשחקי הדירוג, עירוני קריית שמונה תחל מחר (שבת, 20:15) את הדבר האמיתי, כשתתארח בבלומפילד אצל הפועל תל אביב במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל.

מי שנמצא בספק הוא המגן השמאלי בילאל שאהין, שסובל מרגישות ובקבוצה מקווים שיוכל לפתוח. הראל גולדנברג, נמצא בכוננות ועשוי לפתוח במקומו. בקישור, על פי האימונים האחרונים נראה שהמאמן שי ברדה מתלבט בין אביב אברהם ליאיר מרדכי, שפתח במשחק האחרון. שאר ההרכב צפוי להיות זהה להרכב שפתח במשחק הקודם מול נתניה.

“הגעתי למועדון לפני שנתיים, כשהוא שיחק בליגה הלאומית. הצלחנו לעלות ליגה באמצעות עלייה יפה ותודה. בעונה שעברה עשינו עונה שקטה וטובה, אבל אני פשוט רוצה שק"ש לא תהיה השנה קבוצה נחמדה. זה משהו שאני מנסה להנחיל לשחקנים ולמועדון מתחילת הדרך”, התייחס המאמן שי ברדה לעונה הקרובה.

יאיר מרדכי (עמרי שטיין)

“אני רוצה לקפוץ מדרגה, לא רוצה שנהיה קבוצה שהיא בין לבין. אני רוצה לעשות עונה יותר טובה מהעונה שעברה, נבנה פה משהו שהוא מצד אחד מאוד לויאלי ופטריוטי למקום עם עשרה שחקנים שהם תוצר מחלקת הנוער ומתחת לגיל 23. תהיה פה קבוצה עובדת, נמרצת ושמחה. לפני שנתיים חווינו רגע שפל”.

מצב הסגל: “חסרים לפחות שני שחקנים, אולי שלושה. זה לא סוד שנפלו לנו שלושה זרים בשבוע האחרון. אני מקווה שנהיה אנשי בשורות בתחילת השבוע הבא ונצליח להחתים עוד זר לחלק הקדמי. זה לא המצב הכי אידיאלי מבחינת הסגל, אבל למדתי שאסור לתרץ. יש לנו קבוצה טובה שצריכה קצת יותר להתחבר ונעשה את זה”.

היריבה הפועל ת"א: “אנחנו נותנים את כל הכבוד שמגיע להפועל ת"א. היא עשתה עונה מצוינת עם מאמן מצוין. לק"ש יש את הרצונות שלה, אנחנו צריכים להסתכל בעיקר על עצמנו ולהביא מחויבות ותשוקה למשחק הראשון. לשתי הקבוצות יהיה משחק מאוד קשה”.

שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)

סוגיית האצטדיון ומגרש האימונים: “אני חושב שזו תחושה של ניצחון. זה דבר מאוד חשוב אחרי שנתיים לחזור הביתה, למגרש שאני חושב שאנשים צריכים לתת את הדעת על התנאים שהמועדון הזה עובר. הצוות הניהולי, הצליח טיפה להשמיש את המגרש ולמרות כל התנאים, זה עדיין בית.

“בעיניי המגרש נמצא במצב זוועתי, אין מילה אחרת לתיאור. חזרנו להתאמן בק"ש, אבל ממש לא לשחק. מועדון כדורגל כמו ק"ש, זכה בכל תואר אפשרי וצריך לדעת להזכיר את זה ולא יכול להיות שהשחקנים והצוות צריכים לנסוע כ"כ הרבה שעות ולנדוד למגרש בנתניה. חבל שאין לנו את הבית שלנו”.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין (הראל גולדנברג), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (יאיר מרדכי), מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה.