יום ראשון, 24.08.2025 שעה 14:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
41-52צ'לסי3
32-41ליברפול4
32-42מנצ'סטר סיטי5
31-31נוטינגהאם פורסט6
32-32סנדרלנד7
34-32בורנמות'8
33-22ברנטפורד9
33-22ברנלי10
35-12לידס11
11-11ברייטון12
11-11פולהאם13
10-01קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
11-02אסטון וילה16
01-01אברטון17
01-01מנצ'סטר יונייטד18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

אדי האו: הפוסט של איסאק זה רגע עצוב מאוד

מאמן ניוקאסל התייחס לכוכב, שכתב ברשתות ש"האמון נשבר ואין חזרה": "יש דברים שעדיף לא בפומבי. הלוואי והיה לי אותו בשני מול ליברפול, אבל אין לי"

|
אדי האו ואלכסנדר איסאק (רויטרס)
אדי האו ואלכסנדר איסאק (רויטרס)

הסאגה בין ניוקאסל לאלכסנדר איסאק עדיין מעוררת גלים. נכון להיום (שישי), השבדי מתאמן במתחם האימונים של המועדון, אבל בנפרד, והמגפייז הכריזו שהם לא מוכנים למכור אותו ולהקשיב להצעות. התפנית הגיעה שהחלוץ פרסם הודעה ברשתות החבריות והכריז: “האמון נשבר, אין מקום לחזרה”.

אז לקראת המשחק נגד ליברפול ביום שני (22:00) המאמן אדי האו התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית, ונשאל איך לא על האירועים האחרונים: “הפוסט שלו? רגע עצוב מאוד. העדיפות שלי בדברים האלה זה לא לעשות זאת בפומבי, יש דברים שעדיף שיקרו בדלתות סגורות. הוא שחקן שלנו, הלוואי והוא יכול היה לשחק בשני, אבל הוא לא”.

המאמן המשיך: “אין ספק שאני רוצה אותו בחזרה אצלנו עם חולצה של ניוקאסל. מצער מאוד שזה נגרר כל כך הרבה ומונע דיבורים על כדורגל. השחקנים עצמם עושים עבודה מצוינת בלנטרל את הרעש. זו סיטואציה לא טובה בכלל, כי זה ברקע תמיד, אבל שוב – השחקנים עושים עבודה נהדרת”.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

ללא איסאק, ניוקאסל פתחה את העונה בליגה האנגלית עם 0:0 במחזור הראשון של העונה מול אסטון וילה בחוץ, וכאמור ביום שני היא תארח את ליברפול למשחק הראשון בסנט ג’יימס פארק, במטרה להדהים את האלופה ולהשיג שלוש נקודות לראשונה העונה.

לא לפספס: השערים הכי מטורפים שתראו השבוע
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */