הוסרו הגבלות פיפ"א על הפועל אום אל פאחם

בשורה חיובית להפועל אום אל פאחם. לפני כשלושה שבועות פורסם ב-ONE כי פיפ"א הגבילה את הפועל אום אל פאחם בכל הקשור לרישום שחקנים לקראת עונת המשחקים 2025/26. עתה, קיבל המועדון מכתב רשמי מארגון הכדורגל העולמי כי ההגבלות הוסרו והותר לה לרשום שחקנים לליגה א' צפון, אף על פי שתפתח עונה במינוס 12 נקודות, תחת הדרכתו של מוחמד אגבארייה.

מתוך הדברים שהועברו במכתב מטעם פיפ"א בעניינו של תיק מספר FDD-24810: "סגירת ההליך", נכתב בראשית דבר. "בהמשך לנושא הנ"ל, אנחנו מאשרים את קבלת ההתכתבות האחרונה מאת ניקיטה חודורצ'נקו (הנושה, שחקן הפועל אום אל פאחם בעונה החולפת), כאשר העתק ממנה זמין בפורטל המשפטי של FIFA.

"נבקש לציין כי הנושה ביקש במפורש את הסרת איסור רישום השחקנים שהוטל על הפועל אום אל פאחם (המשיבה) בעניין זה. בהתאם לכך, אנחנו מבינים כי השירות שלנו אינו נדרש עוד, ועל כן הרינו להודיעכם כי ההליכים נגד המשיב נסגרים בזאת. באותו אופן, איסור הרישום שהוטל בעבר על המשיב – מבוטל באופן קבוע.

מוחמד אגבארייה (רועי קור)

"לפיכך", המשיכו בארגון הכדורגל העולמי, "ההתאחדות לכדורגל בישראל מתבקשת בזאת להסיר לאלתר את איסור הרישום שהוטל על המשיבה ברמה הלאומית. למען הסדר הטוב, נבקש להבהיר כי צו זה נוגע אך ורק לאיסור שהוטל בקשר לעניין הנדון ואינו פוגע בכל איסור רישום אחר שעשוי להיות מוטל על המשיב".

ההודעה הרשמית של הפועל אום אל פאחם ברשתות החברתיות: "חדשות טובות לאוהדים היקרים שלנו. הפועל אום אל פאחם תפתח את עונת הכדורגל 25/26 באישור פיפ"א. כל הקבצים אושרו, והקבוצה תתחיל את העונה החדשה ללא חובות לאחר שכל החובות הקודמים סולקו במלואם. שלב חדש מתחיל במועדון עם רוח נקייה ושאיפות גדולות. קדימה, הפועל".

הפועל אום אל פאחם תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של מוחמד אגבארייה את הפועל ע. באקה אל גרבייה, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, הפועל אום אל פאחם תארח בביתה את מכבי אחי נצרת, אותה מאמן עלאא סאיג.