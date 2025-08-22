"לא פעם ראשונה שאנו מקבלים אדום משום מקום"

מכבי תל אביב הרשימה אמש (חמישי) והשיגה תוצאה נפלאה עבורה, כאשר היא ניצחה 1:3 את דינמו קייב, שמצידה הציגה הופעה לא מספיק טובה כשבמקביל היא גם ספגה כרטיס אדום. מאמן האוקראינים, אולכסנדר שובקובסקי, דיבר לאחר ההתמודדות.

“האם האדום של קוסטיאנטין ויווצ'רנקו היה הוגן? אני יכול לחשוב שזה הוגן או לא הוגן, אבל זה קרה. לצערי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים כרטיס אדום משום מקום”, פתח שובקובסקי ובחר לדבר על הרחקת השחקן בדקה ה-50 במצב של 1:1.

המאמן המשיך לדבר על האדום ואמר: “בזמן שאנחנו משחקים על הכדור, יש טעות ואז יש עבירה, שהשופטים מפרשים אותה ככרטיס אדום. אנחנו יכולים לעשות תכנית משחק, אסטרטגיה, להכין משהו, ובסוף אנחנו משחקים כמעט 40 דקות במחסור שחקן”.

בתקשורת האוקראינית כידוע בחרו דווקא לצאת בחריפות נגד דינמו קייב, כשאמרו: “חצי השעה הראשונה הייתה אסון, מכבי הייתה יכולה להבקיע חמישה שערים, הלבנים-כחולים מנגד היו לחוצים”, אך דווקא המאמן מצא על מה להתלונן וכעת יקווה מצידו ששחקניו יצליחו להפוך בגומלין.