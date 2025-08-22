יום שישי, 22.08.2025 שעה 10:50
אבוקסיס: ניתן לומר שזה הקיץ הכי קשה שהיה לי

מאמן נתניה לקראת המחזור ה-1 מול ב"ש בראשון ב-20:15: "לא חיפשנו להרוס להם בשנה שעברה, צריכים את האוהדים איתנו". מאור לוי: "תמיד שואף להשתפר"

|
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

לאחר שסיימה במקום השלישי בשלב הבתים של גביע הטוטו ולאחר מכן ניצחה את עירוני קריית שמונה במאבק על המקום התשיעי במשחקי הדירוג, מכבי נתניה תחל את דרכה בליגת העל ביום ראשון הקרוב ב-20:15, כאשר היא תפגוש את סגנית האלופה ומחזיקת גביע המדינה, הפועל ב”ש ורן קוזו’ק. היום (שישי), מאמן היהלומים, יוסי אבוקסיס, דיבר לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים.

פתיחת עונה, תסכים איתי שאתם לא במצב האופטימלי, אנחנו מדברים על זה אבל לא כך רצית לפתוח את העונה.
”זה נכון שאנחנו מחכים לכמה שחקנים שיגיעו ויש משא ומתן עם שחקנים טובים שעקבנו אחריהם, נכון שרצינו להיות בשלב הזה עם יותר שחקני רכש אבל דברים נפלו, מה שחשוב כרגע זה המשחק ביום ראשון ואנחנו באים למשחק מאוד חשוב נגד קבוצה חזקה מאוד וצריכים להיות במיטבנו”.

היה תסכול של הבאת שחקנים, אבל היום אתה אופטימי יותר?
”אני יותר אופטימי היום ואני מאמין שיגיעו שחקנים, אנחנו נתנו את הרשימות שלנו לגיל והוא עושה הכל כדי שנביא את השחקנים שאנחנו רוצים”.

אבוקסיס: "נצרף עוד 3 שחקנים לעיבוי הסגל"

זה אולי השנה הכי קשה כמאמן שמכין את הקבוצה.
”זה נכון, אפשר לומר את זה. עזבו אותנו מספר שחקנים בחלק הקדמי, כאלה שהיו משמעותיים, ברגע שנביא שחקנים בחלק הקדמי אז תהיה לנו קבוצה לא פחות טובה משנה שעברה, נצטרך להביא שחקני הכרעה. חלק מזה זה בגלל ההחלפה של הבעלים ועוד דברים, אבל אני אופטימי וברגע ששחקנים יגיעו, אז אנחנו נהיה קבוצה טובה”.

הקהל מאוד מתוסכל והוא יכול להגיע באווירה לא טובה ולהשפיע לרעה.
”אנחנו באמת עושים הכל בשביל להביא שחקנים טובים, אנחנו צריכים את הקהל איתנו. במשחקים כשאנחנו מרגישים שהם איתנו, לדוגמא במשחק נגד ב”ש האחרון פה, היה להם חלק חשוב מאוד בניצחון הזה, כשהקהל איתנו ודחף אותנו – אני רוצה גם בדקות פחות טובות, יש לו משמעות מאוד מאוד טובה גם אלינו כצוות והם הופכים אותנו לטובים יותר”.

אתה מבין את התסכול שלהם?
”לאורך כל השנים דאגתי ששחקנים שאני רוצה לא ייצאו החוצה, זה מרגיש כאילו אנשים לא עובדים או לא רוצים, אבל אנחנו עושים בשקט ולפעמים זה פוגע אם דולפים דברים, היו דברים גם נעולים ואז ברגע שהפחידו אותם על ישראל אז קרה משהו, אבל מה שחשוב כרגע זה המשחק בראשון ואנחנו ניתן פייט בכל הרכב שנעלה, אנחנו מאורגנים גם ללא הרכש”.

אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

הזכרת את המשחק בעונה הקודמת, יש לב”ש חוב אתכם, הייתם גורם גדול שהם לא לקחו אליפות.
”לא חיפשנו להרוס לאף אחד, חיפשנו לעשות פלייאוף טוב. התחלנו לא טוב ואז זה השתפר. פתיחת עונה חדשה ולכל קבוצה יש את הרצונות שלה, זה משחק קשה ואני מאמין שנעשה פייט טוב. אנחנו צריכים שלושה שחקנים נוספים, מקווה שלא יעזבו אותנו שחקנים אחרים ומקווה שיהיו לנו אפשרויות, אנחנו הולכים לעונה ארוכה

“יש אפשרויות לשחקנים טובים להביא וגם בשכר טוב, אנחנו לפני משחק ליגה ונראה בהמשך מה יקרה, צריכים שחקנים טובים שרוצים להיות פה וכאלה שרוצים לעזור, לא משנה רכש או טריידים, בסופו של דבר חשוב שתהיה פה קבוצה טובה, אני מאוד מאוד רעב לעשות עונה טובה אחרי עונה שעברה שעשינו דברים טובים. כדי להתקדם השנה נצטרך לצרף שחקנים איכותיים. יגיעו רק שחקנים טובים”.

מאור לוי דיבר גם הוא, ועל הציפיות לעונה הקרובה אמר: “שמרנו על רוב השלד של הקבוצה חוץ מהשחקנים בהתקפה שעזבו אותנו, אבל באמת שהקבוצה מפתיעה אותי עד עכשיו ואנחנו נראים טוב יחסית למה שחסר. אפשר לצפות לעונה טובה, אנחנו תמיד שואפים להשתפר”.

מאור לוי (שחר גרוס)מאור לוי (שחר גרוס)

על ההתמודדות עם רעשי הרקע: “אני וחדר ההלבשה פחות מושפעים ממה שקורה בתקשורת. אנחנו מחפשים לעשות את העבודה על הדשא ולהשתפר. אנחנו רוצים להיות יותר יציבים, היו לנו הרבה עליות וירידות בעונה שעברה והתחלנו לא טוב ואז השתפרנו, אנחנו רוצים ליהנות מהכדורגל מתחילת העונה ועד סופה”.

בנוגע להסתגלות שלו בנתניה: “הייתה לי שנה אישית עם עליות ומורדות, זה התחיל קשה עם הקהל והיכולת ולאט לאט נוצר חיבור עם הקהל וגם היכולת השתפרה. מקווה להיות דומיננטי ולהשתפר. מקסים פלקושצ’נקו? אני תמיד שואף לקחת על עצמי, עם מקסים אני מאוד נהנה לשחק, מקווה שחקן בחסד. מקווה שנוכל לשפר את היכולת שהצגנו העונה.”

לסיום, על ב”ש והאם היא תבוא לנקום, אמר: “לא הרסנו לאף אחד את האליפות, באנו למשחק כמו כל משחק, הם יבואו כמו תמיד כדי לנצח, הם קבוצה טובה והם כמובן יבואו לנצח. אנחנו נעשה מצידנו הכל כדי לנצח כי אנחנו יודעים שזה חשוב לאוהדים ונעשה הכל כדי לרצות אותם. אני מסתכל על המשחקים האלה כשיש רק מה להרוויח, נעשה הכל ואני מאמין שאם נפתח טוב את העונה זה ייתן פוש להמשך”.

