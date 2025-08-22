יום ראשון, 30.11.2025 שעה 04:56
לאזטיץ' ובליץ' הובילו למשחק הטוב ביותר הקיץ

פודקאסט מכבי ת"א מסכם הופעה נאה מאוד מול קייב: המאמן הגיע מוכן והלך עם השחקנים הנכונים, ההצגה של הקשר והתוצאה שיכלה להיות יותר גבוהה. האזינו

לאזטיץ' ובליץ' (רויטרס)
לאזטיץ' ובליץ' (רויטרס)

מכבי תל אביב ניצחה את דינמו קייב 1:3 במשחק הראשון בפלייאוף מוקדמות הליגה האירופית ועשתה צעד גדול לעבר עלייה נוספת לשלב הליגה של המפעל, ופודקאסט מכבי תל אביב עם רז אמיר, אורן קדוש ותום פלינק התכנס כדי לסכם את ההופעה הנאה מאוד בבאצ’קה טופולה.
המחמאות קודם כל לז’רקו לאזטיץ’, שהגיע מאוד מוכן למשחק, הציב הרכב נכון, החליף את מי שהיה צריך ונתן את המפתחות לכריסטיאן בליץ’, הייטור, אלעד מדמון ושגיב יחזקאל, אף על פי שהיה יכול לדבוק בישן והמוכר שהוא ניסה בעבר, או בניסיון להכניס בכוח את יון ניקולסקו לעניינים.
המאמן הלך עם השחקנים הטובים והנכונים ביותר למשחק הזה וקיבל בתמורה משחק לחץ משובח ו-30 דקות ראשונות שהיו צריכות להסתיים עם 0:4. אם יש על מה להצטער זה רק שהתוצאה לא הייתה גבוהה יותר, אבל זה היה המשחק הכי טוב של הצהובים הקיץ בוודאות - וכל זאת כאשר הסגל עבר טלטלה גדולה ולא פחות מ-11 שחקנים עזבו את המועדון, בלי שאפילו נשמעה תלונה אחת בנושא מהמאמן.
וגם: המצב מול וויליאם באליקווישה ויאניס חאג’י, מה הרעיון מאחורי החיזוק שמנסים בן מנספורד ודומיניק פרייס להנחית, וגם הנאום של תום פלינק כאוהד הקבוצה נגד מי שקיללו את לאזטיץ’ ונגד מי שמסיתים נגדו, כולל מידת האחריות של הפודקאסט הזה על הנושא. האזנה נעימה.

