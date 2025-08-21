יום חמישי, 21.08.2025 שעה 20:08
לוני ווקר: מכבי מהגדולות בהיסטוריית היורוליג

הכוכב החדש של הצהובים הגיע לישראל ושיתף: "יש לנו קבוצה מעולה שתפתיע הרבה אנשים". גם טי ג'יי ליף נחת ואמר: "הרבה זמן חיכיתי להיות שחקן מכבי"

לוני ווקר (חגי מיכאלי)
לוני ווקר (חגי מיכאלי)

אחרי שטריפונוביץ, דאוטין ג׳וניור, קלארק, וריימן נחתו אתמול בישראל, הרכבת האווירית של שחקני מכבי תל אביב המשיכה היום (יום חמישי) כשלנמל התעופה בן גוריון הגיע הקלע  לוני ווקר, שחקן הרכש הנוצץ של הצהובים לעונה הקרובה, והפורוורד הישראלי-אמריקאי טי ג׳יי ליף, לקראת פתיחת אימוני הקבוצה לעונה הקרובה. 

לוני ווקר אמר: ״מתרגש מאוד, זה מרגיש לי ברכה להמשיך לשחק את המשחק שאני אוהב כל כך, במיוחד שזה בבמות הגדולות ביותר בעולם, אז מרוצה שאני עושה את זה כחלק ממכבי, יש למועדון הרבה היסטוריה וקהל מטורף, אז אני נרגש לקראת העתיד כאן. יש לנו כמה שחקנים מעולים שהצטרפו לקבוצה, כמה שחקנים מעולים שממשיכים במכבי, ואני מקווה שזה יוביל אותנו להרבה ניצחונות”.

“אני חושב שהכימיה שג׳ף, אושיי ואני מביאים לקבוצה, זה תמיד קשה ליצור כימיה טובה בקבוצה חדשה, וזה שאנחנו מכירים מלפני ויש לנו קשר טוב עוזר מאוד. זה ששיחקתי ביורוליג בעונה שעברה נותן לי מעט ניסיון, עוזר לי להבין את השוני במשחקים באירופה ואיך משחקים פה, ואני נרגש כבר להתחיל ולהביא את זה לידי ביטוי”, הוסיף ווקר.

לני ווקר בנתב"ג (חגי מיכאלי)לני ווקר בנתב"ג (חגי מיכאלי)
לוני ווקר (חגי מיכאלי)לוני ווקר (חגי מיכאלי)

“הייתה לי תקופה ארוכה שבה ניסיתי להבין מה הדבר הבא בשבילי, ומכבי והאוהדים שלה הראו לי את הנאמנות שלהם לקבוצה, מה שאני מרגיש שקיים גם אצלי, ואני מרוצה ונרגש מהבחירה שלי במכבי, וכמו שאומרים, זה מכבי עד יום מותי. ההיסטוריה של המועדון היא מיוחדת במינה, אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריית היורוליג, עם כמות משחקים במפעל מהגדולות מכל הקבוצות, וגם הקהל מיוחד במינו, מהרגע שנחתתי כאן אז הקהל דחף אותי עם עידודים וחיכה לי כאן, נראה לי הרבה אהבה וזה משמעותי מאוד בשבילי”, טען ווקר.

השחקן סיכם: “מתרגש מאוד מהאוהדים וכבר התאהבתי בהם, האנרגיה שהם יביאו למשחקים מרגשת אותי. מבחינת מה שאני מביא לקבוצה, זה מה שהקבוצה תצטרך ממני, קליעה, אנרגיה, תשוקה, הגנה, מה שתרצו תקבלו, כל מה שראיתם מסרטונים שלי, אני אביא למגרש. יש לנו קבוצה מעולה שתפתיע הרבה אנשים השנה, הרבה חלקים איכותיים בכל תפקידי המגרש, גם מהספסל, וככל שנתאמן יחד ונבנה כימיה טובה, זו תהיה אחלה של עונה״.

לני ווקר בישראל (חגי מיכאלי)לני ווקר בישראל (חגי מיכאלי)
לוני ווקר מצטלם עם האוהדים (חגי מיכאלי)לוני ווקר מצטלם עם האוהדים (חגי מיכאלי)
לוני ווקר חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)לוני ווקר חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)
לוני ווקר חתם במכבי תל אביב

אחרי המתנה רבה, גם טי ג׳יי ליף הצטרף ועם נחיתתו אמר: ״כבר הרבה זמן חיכיתי להיות שחקן מכבי, לשחק במקום כזה שיש בו הרבה היסטוריה קבוצתית, אבל גם היסטוריה אישית לי ולמשפחתי, זה מרגש ומחכה כבר להתחיל לשחק כאן. אבי ואימי סיפרו לי כל חיי על מכבי ועל ישראל, הם אוהבים את המקום מאוד, אז זה לגמרי היה חלק מההחלטה שלי, משהו שרציתי שיקרה הרבה זמן ושמח שהוא יצא לפועל.

לדעתי, יש הרבה סיבות להגעה שלי דווקא בעונה הזו. התייעצתי עם הסביבה שלי וזה הרגיש לי כמו חיבור טוב, בפן המנטלי והפיזי, אני מוכן לזה עכשיו. אחרי ה-NBA וסין, עכשיו הגיע הזמן לכדורסל אירופי. אני מצפה לשחק כדורסל אירופי מול קהל אירופי, דיברתי עם הרבה שחקנים ששיחקו פה וסיפרו על קהל מהטובים בעולם, אז אני מחכה לראות את האולם מלא ובטוח שתהיה עונה טובה.

טי גטי ג'יי ליף (חגי מיכאלי)
טי גטי ג'יי ליף מצטלם עם אוהדים שבאו ללוות אותו בשדה התעופה (חגי מיכאלי)

“אני מרגיש בנוח בכמה תפקידים על המגרש, ויכול לעשות הרבה דברים, אז מאמין שהתפקיד שלי יהיה תלוי משחק. הסגל שלנו לדעתי עמוק ויכול לעשות הרבה דברים שונים, אז נחכה לראות איך המאמן יחבר את הכל, אבל אני בטוח לגמרי שיש פה חומר טוב. שיחקתי עם בלאט לפני עשר שנים וממש נהניתי, אז בטוח שיהיה לי כיף לשחק איתו גם עכשיו. דיברתי איתו לפני שהגעתי ואני נרגש לשחק לצידו.

“היה לי קשה לוותר על היורובאסקט הקרוב עם הנבחרת, לא הייתי בריא במאה אחוז, לא רציתי להגיע ככה לאתגר כזה, אבל זה לגמרי משהו שאני רוצה לעשות בעתיד, פשוט התזמון היה בעייתי, ועכשיו אחרי שאתרגל לשחק ביורוליג ואכוון את עצמי בארץ חדשה וקבוצה חדשה, אני מוכן לענות על כל אתגר”.

טי גטי ג'יי ליף חותם לאוהדים שבאו לקבל אותו בנמל התעופה (חגי מיכאלי)
