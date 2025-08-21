יום חמישי, 21.08.2025 שעה 22:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

ז'ול קונדה: לאמין ימאל ראוי לזכות בכדור הזהב

המגן הצרפתי, שהאריך היום חוזה בבארסה עד 2030, העניק ראיון מרתק לתקשורת בו הוא שיבח את מספר 10 ודיבר על הצ'מפיונס. "אני לא אובססיבי לזכות"

|
קונדה ולאמין ימאל (רויטרס)
קונדה ולאמין ימאל (רויטרס)

ברצלונה ממשיכה לחשוב על העתיד וההווה של הקבוצה. אחרי שכבר האריכה הקיץ את חוזיהם של לאמין ימאל, ראפיניה ו-וויצ’ך שצ’סני, הגיע תורו של המגן הימני שלה, ז’ול קונדה, שחתם היום (חמישי) עד 2030 בבירת קטלוניה. בסיום האירוע הצרפתי העניק ראיון חגיגי לתקשורת וסיפק כמה ציטוטים מעניינים.

קונדה דיבר על הרצון לחזור למגרש המיתולוגי של בארסה: “יש לנו התרגשות גדולה, אנחנו יודעים שהמועדון עבר זמנים לא פשוטים אבל עכשיו הכל הולך בכיוון הנכון. אנחנו חולמים לחזור לשחק בקאמפ נואו, הוא הבית שלנו. זה אצטדיון היסטורי וגדול מאוד”.

המגן התייחס גם לליגת האלופות: “זה לא כישלון שעוד לא זכינו בזה, אבל ברור שהמטרה שלנו היא להניף את הגביע. זו התחרות הכי מרגשת, הכי רלוונטית והכי גדולה. כולנו חולמים לזכות בה. אני רואה בזה כמטרה ולא כאובססיה”. 

זז'ול קונדה בהארכת החוזה (IMAGO)

שער הניצחון נגד ריאל בגביע המלך: “אני לא רואה את זה כנקודת מפנה לקריירה, אלא כרגע יפהפייה. בדרך כלל החלוצים הם אלו שמקבלים את התהילה, אז זה היה נחמד להיות הגיבור באותו היום. זה היה יום מיוחד מאוד עבורי”.

הצרפתי נשאל, איך לא, על לאמין ימאל: ”פוגע בקבוצה? ממש לא. הוא עושה פחות הגנה כי הוא צריך את האנרגיה כדי שיוכל לעשות את ההבדל למעלה. לא אכפת לי אם אצטרך לרוץ יותר כשהוא נותן הופעות כאלה. יש לנו יחסים טובים מאוד, הוא יוצא דופן ומבריק, אבל מעל הכל הוא שחקן קבוצתי”. 

גג'ולס קונדה מדבר לתקשורת (IMAGO)

על האם מגיע למספר 10 של בארסה לזכות בכדור הזהב: “אתה מסבך אותי קצת, כי גם (אוסמן) דמבלה מועמד והוא חברי לנבחרת צרפת. אם לאמין יזכה זה כי הוא ראוי לכך, ברור. אבל מגיע לו כמו לעוד הרבה שחקנים שהייתה להם עונה נהדרת”. 

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */