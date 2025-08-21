תרד ללאומית? לקריית גת אין כרגע איפה לארח

האם אלופת המדינה בחמש השנים האחרונות בליגת העל בכדורגל נשים, מ.ס קריית גת, תאלץ לרדת לליגה הלאומית ולא לשחק בליגה הבכירה? זה נראה ככה. הסיבה היא שלאלופה אין מגרש עם דשא רגל כפי שדורש התקנון, ושאכן הקבוצה בדרך לליגה השנייה. המועדון זכה ב-7 מתוך 9 האליפויות האחרונות, וייתכן שהשנה יהיה אפשר לקחת לו את הכתר, אבל לא בצורה ספורטיבית.

ההתאחדות לכדורגל העבירה בתקנון שהחל מהעונה בליגה הבכירה לנשים כל קבוצה צריכה לארח באצטדיון עם דשא רגיל, אבל מסתבר שגם את התקנון הזה כופפו ונתנו לקבוצות אפשרות לשחק גם במתקן אימונים עם דשא רגיל. לקריית גת יש מתקן חדש בכרמי גת, אבל במקרה שלה יש דשא סינטטי וכרגע אין אישור לשחק בו.

משה סבאג, האיש החזק בקריית גת, אמר ל-ONE בעניין: “בהתחלה העבירו את התקנה שצריך אצטדיונים, אחרי זה קטמון וחדרה בכו אז עשו הנחה ואמרו לפני כמה ימים שאפשר גם מתקנים עם דשא. אני מבין את התקנה לגבי דשא סינטטי, אבל יש לנו דשא סינטטי חדש, מתקן אימונים הכי מפואר שיכול להיות ובגלל שהדשא חדש אז הוא גם לא חם. שיחקנו באירופה שחצי מהמקומות שהיינו בהם, כולל גביעי אירופה, יש דשא סינטטי, לנו יש מקום חדש מהניילון, אבל זה לא מספיק”.

שחקניות קריית גת חוגגות (שחר גרוס)

עוד אמר סבאג: “לקחת לקריית גת את האליפות בדרך הזו? פניתי לכל מי שאפשר ואין לנו אצטדיונים פנויים, לא קיבלתי מענה מאף מקום שאפשר לשחק בו. ביקשתי את עזרת ההתאחדות, אך לא קיבלתי מענה ואם זה מה שיקרה אז נאלץ לא לשחק בליגת העל, אין לנו פיתרון אחר, אם למישהו יש פיתרון אני אשמח לשמוע. וחבל שאחרים פונים ומכופפים להם וזה בסדר”.

במכתב שנשלח ממנהלת ענף כדורגל נשים לסבאג נרשם: “בהמשך לפניות החוזרות ונשנות של ההתאחדות לכדורגל לעניין רישום מגרש ביתי לקבוצת הנשים הבוגרת, נכון למועד כתיבת מכתב זה טרם נרשם על ידכם מגרש ביתי כנדרש בתקנון. יובהר, כי רישום מגרש ביתי הינו חובה רגולטורית ומהווה תנאי בסיסי להשתתפות הקבוצות במסגרות הליגות”.

עוד נכתב: “הימנעות מרישום כאמור עלולה להוות הפרה של תקנוני ההתאחדות ולגרור צעדים משמעתיים וארגוניים, לרבות אי קיום משחקים, קנסות והשלכות נוספות. לפיכך, נבקשכם להמציא באופן מיידי ולא יאוחר מיום 27.08.2025 את פרטי המגרש הביתי הרשמי של המועדון על מנת שנוכל לעדכן את מערכת המשחקים ולפעול בהתאם. אי עמידה בדרישה זו תיחשב כהפרת חובתכם התקנונית ותביא לנקיטת צעדים בהתאם לכללים החלים”.