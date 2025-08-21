ג'רמי פרימפונג בחוץ עד לאחר פגרת הנבחרות

שריקת הפתיחה לעונת הפרמייר ליג החדשה יצאה לדרך בשבוע שעבר, וכבר מתברר כי אחד השחקנים המשמעותיים שהגיעו הקיץ לממלכה נפצע במשחקו הראשון וייעדר לתקופה הקרובה.

מדובר במגן החדש של האלופה ליברפול, ג'רמי פרימפונג, שיצפה בחבריו מהצד עד לאחר פגרת הנבחרות בספטמבר.

משמעות הדבר היא שהמגן ההולנדי - שצלע מהמגרש במהלך משחק הפתיחה של הפרמייר ליג נגד בורנמות' - יחמיץ את המשחקים של הרדס נגד ניוקאסל ביום שני, ואת ארסנל ביום ראשון שלאחר מכן.

ג'רמי פרימפונג בחימום. יצפה בחבריו מהצד (רויטרס)

מאמנו, ארנה סלוט, התייחס לדברים ואמר: "הצוות הרפואי צדק לחלוטין לגבי ג'רמי, כאשר אמר לי שאני צריך להוריד אותו כי הוא בחוץ עד סוף פגרת הנבחרות. אני חושב שספגתי קצת ביקורת על כך שהוצאתי אותו. הצוות הרפואי הרגיש שיש לו בעיה בשריר הירך האחורי. זו הייתה החלטה טובה להוריד אותו, אחרת הוא היה עלול להיעדר זמן רב יותר. אנחנו מצפים שהוא יחזור אחרי פגרת הנבחרות”.

מחליפו קונור בראדלי גם הוא פצוע כרגע, אבל סלוט אמר שהוא חזר לאימונים עם הקבוצה הבוגרת ביום חמישי. ג'ו גומז הוא אופציה נוספת למגן ימני בסגל.

"קונור שיחק איתנו כמה דקות היום, בפעם הראשונה", הוסיף סלוט.