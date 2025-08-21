הפועל תל אביב פרסמה את לו"ז משחקי ההכנה

אוהדי הפועל תל אביב מחכים כל כך לפתיחת העונה הקרובה, כאשר הקבוצה תעשה היסטוריה ותהפוך לישראלית השנייה אי פעם לשחק ביורוליג. בינתיים, כדי להתכונן לאתגר שכולל לשחק בליגה הטובה ביבשת, האדומים פרסמו את לוח הזמנים שלהם לקדם העונה, וכל משחקי האימון שדימיטריס איטודיס והסגל הרחב כל כך שלו יערכו.

ההכנות יחלו מול בלקן בוטבגרד ב-3 בספטמבר, כאשר יומיים לאחר מכן יהיה משחק ידידות נוסף מול רילסקי ספורטיסט. ב-8.9 וינה תפגוש את הפועל ת”א, ויום לאחר מכן פאלקו סומבטהיי תשחק גם כן מול מחזיקת היורוקאפ במטרה להמשיך להתכונן לעונה.

לאחר מכן איטודיס והשחקנים שלו יגיעו לישראל כשגביע ווינר יתחיל לו, והוא יתחיל לו עבורם עם משחק נגד נס ציונה ב-13.9, ושלושה ימים לאחר מכן משחק נוסף במפעל נגד קריית אתא. ב-21.9 קולוסוס רודוס תהיה ההכנה האחרונה, כאשר ב-30 בספטמבר תתחיל לה היורוליג.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

הפועל תל אביב רשמה לא פחות מתשעה צירופים בקיץ הזה, שכוללים את טיילר אניס, כריס ג’ונס, וסיליה מיציץ’, יפתח זיו, קולין מלקולם, אלייז’ה ברייאנט, דן אוטורו, איתי שגב, טאי אודיאסי והעשירי הולך להיות סנדי כהן, שכבר סיכם את תנאיו ואפילו חתם על החוזה כבר, חוזה לשלושה חודשים עם אופציה עד תום העונה מצד האדומים.

נזכיר, מחזיקת היורוקאפ תתגורר בסופיה ושם יהיה הבסיס המרכזי שלה, כאשר בין משחקי היורוליג היא צפויה להגיע לישראל למשחקי הליגה, ולא לעשות הפוך. המטרה היא רוטציה רחבה בסגל הרחב מאוד הזה, כשכל פעם שחקנים אחרים יעשו את דרכם לישראל, כפי שעופר ינאי כבר חשף בפוסט שלו לפני כחודש.