יום חמישי, 21.08.2025 שעה 20:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מנכ״ל שותף חדש בגליל, בעמק מעבים את הסגל

הפועל גליל עליון מינתה את צח אשנר לצוות הניהולי של המועדון, שם יכהן לצד ניר וסרמן. בקבוצתו של אברהמי צירפו את יונתן מלול, בוגר מחלקת הנוער

|
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל גליל עליון צירפה את צח אשנר, חבר קיבוץ דפנה, לצוות הניהולי של המועדון, שם יכהן כמנכ"ל משותף לצד ניר וסרמן. במהלך השנים האחרונות שימש אשנר בן ה-49 כמנהל מחלקת הספורט במועצה האזורית מבואות חרמון, וצבר ניסיון רב בתחום הניהול והספורט.

בהפועל העמק עיבו את הסגל עם צירופו יונתן מלול הצעיר, שעלה לבוגרים מקבוצת הנוער של האגודה, הפועל גלבוע/מעיינות. מלול (18, גארד, 1.89) רשם בעונה האחרונה בקבוצת הנוער - על ממוצעים של 9.9 נק׳ ו-4.9 ריב׳ למשחק במסגרת הבית העליון.

מלול אמר: ״שמח ומתרגש להמשיך במועדון שהיה לי לבית בשנים האחרונות. מחכה לבוא ללמוד ולעבוד עם הרמה הכי גבוהה שיש. מאחל עונה מוצלחת לקבוצה ומחכה כבר לפגוש את כולם״.

שרון אברהמי (עמרי שטיין)שרון אברהמי (עמרי שטיין)

שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, הוסיף: ״שמח מאד על ההחתמה של יונתן, בוגר מחלקת הנוער הנהדרת שלנו ושחקן מוכשר מאוד. ההחתמה של יונתן בהפועל העמק, כמו של שאר הצעירים בוגרי מחלקת הנוער שלנו, מסמנת את ההמשכיות הטבעית ואת שיתוף הפעולה הנהדר שנרקם בין מחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת״.

יואב שנקמן, המנהל המקצועי של גלבוע מעיינות אמר: ״אנחנו שמחים מאוד שיונתן מלול נשאר איתנו ומצטרף להפועל העמק.חתימה של שחקנים צעירים שגדלו במועדון וממשיכים לקבוצה הבוגרת מלמדת על שיתוף פעולה, חיבור וחזון גדול. אני מאמין שיצרנו את הנוסחה הנכונה לכל שחקן צעיר, מגילאים צעירים ועד קריירה מקצוענית בקבוצה הבוגרת״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */