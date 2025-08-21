באצ'ו יחמיץ גם את ב"ש, טבריה תשיק מדים חדשים

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן לקראת משחק פתיחת הליגה מול הפועל חיפה (שבת, 20:30, גרין). מהאימונים ממשיך להיעדר הבלם הצ'כי, אונדרז' באצ'ו, שנפצע במשחק גביע הטוטו מול הפועל פתח תקווה.

באצו סובל ממתיחה ברצועות הקרסול והוא ישוב לפעילות רק אחרי פגרת הנבחרות, לאחר המחזור השני, מה שאומר שהוא יחמיץ גם את המשחק מול הפועל חיפה וגם את המשחק מול הפועל באר שבע. בקבוצה מאמינים שהוא יהיה כשיר למכבי תל אביב במחזור השלישי.

במועדון דרוכים במיוחד לקראת המשחק הקרוב, בגלל שלאחריו היא תפגוש את מחזיקת הגביע ואז את האלופה. "המשחק מול הפועל חיפה מאוד חשוב, כי אחריו באות הגדולות, אז אנחנו חייבים לקחת בו נקודות", אמרו במועדון. "אם חלילה נפתח עם 0 מ-9 זה יכול ליצור בעיה פסיכולוגית שתדביק אותנו לתחתית לכל העונה".

בקבוצה ישיקו מחר (שישי) את מדי המשחק החדשים לעונה הקרובה.