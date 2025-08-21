יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

באצ'ו יחמיץ גם את ב"ש, טבריה תשיק מדים חדשים

הבלם, שנפצע בגביע הטוטו, צפוי לחזור רק לאחר פגרת הנבחרות. בקבוצתו דרוכים לקראת הפועל חיפה: "חייבים לקחת נקודות, כי אחר כך באות הגדולות"

|
אונדז'יי באצ'ו נוגח (חג'אג' רחאל)
אונדז'יי באצ'ו נוגח (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן לקראת משחק פתיחת הליגה מול הפועל חיפה (שבת, 20:30, גרין). מהאימונים ממשיך להיעדר הבלם הצ'כי, אונדרז' באצ'ו, שנפצע במשחק גביע הטוטו מול הפועל פתח תקווה.

באצו סובל ממתיחה ברצועות הקרסול והוא ישוב לפעילות רק אחרי פגרת הנבחרות, לאחר המחזור השני, מה שאומר שהוא יחמיץ גם את המשחק מול הפועל חיפה וגם את המשחק מול הפועל באר שבע. בקבוצה מאמינים שהוא יהיה כשיר למכבי תל אביב במחזור השלישי. 

במועדון דרוכים במיוחד לקראת המשחק הקרוב, בגלל שלאחריו היא תפגוש את מחזיקת הגביע ואז את האלופה. "המשחק מול הפועל חיפה מאוד חשוב, כי אחריו באות הגדולות, אז אנחנו חייבים לקחת בו נקודות", אמרו במועדון. "אם חלילה נפתח עם 0 מ-9 זה יכול ליצור בעיה פסיכולוגית שתדביק אותנו לתחתית לכל העונה". 

בקבוצה ישיקו מחר (שישי) את מדי המשחק החדשים לעונה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */