בהפועל תל אביב אופטימיים לגבי מור בוסקילה

המתיחות סביב עתידו של מור בוסקילה מתקרבת לרגעי סיום. לאחר שהסיכומים בבוררות התקבלו אתמול, הפועל תל אביב והפועל רמת גן הגישו את עמדותיהן, וכעת כל צד יידרש להגיב למסמכים של האחר לפני שהבורר יקבל החלטה סופית בתחילת השבוע הבא.

המחלוקת העיקרית נותרה בעינה. בהפועל תל אביב טוענים כי מדובר בשחקן חופשי, ועל כן יש לשלם רק דמי השבחה, בעוד ברמת גן משוכנעים שבוסקילה חתום על חוזה מחייב ולכן כל משא ומתן חייב להתנהל מול המועדון ובאישורו.

במועדון האדום אופטימיים מאוד שבוסקילה יהיה בחודורוב בשבוע הבא. לטענת אנשי הפועל, בוסקילה כבר חלק מהקבוצה, והם התחייבו לעמוד מאחוריו גם אם ייקבע סכום דמי השבחה גבוה. "השחקן רוצה להיות בהפועל תל אביב, וגם מבחינתנו זה רק עניין של זמן", אמר גורם בקבוצה.